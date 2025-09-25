Kenan se uhvatio koleno i ostao da leži na parketu
VTP SUPERKUP
DELIJE SE HVATALE ZA GLAVU - HOROR SCENA U ARENI: Bitan igrač Zvezde se samo srušio na parket!
U 14. minutu dogodio se momenat od kojeg su svi navijači Zvezde zanemeli.
Naime Ajzea Kenan je krenuo na polaganje, a onda se uhvatio za koleno i samo srušio na parket. Musa je bio pored njega, međutim čini se da nije bilo kontakta.
Ipak nakon što je nekoliko minuta ležao, saigrači sumu pomogli da se pridigne, pa će nastavk meča po svemu sudeći presedeti na klupi.
Nadamo se da nije ništa ozbiljno.
