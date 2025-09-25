Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde sastaju se sa Dubaijem u utakmici za treće mesto na VTB Superkupu.

U 14. minutu dogodio se momenat od kojeg su svi navijači Zvezde zanemeli.

Naime Ajzea Kenan je krenuo na polaganje, a onda se uhvatio za koleno i samo srušio na parket. Musa je bio pored njega, međutim čini se da nije bilo kontakta.

Ipak nakon što je nekoliko minuta ležao, saigrači  sumu pomogli da se pridigne, pa će nastavk meča po svemu sudeći presedeti na klupi.

Nadamo se da nije ništa ozbiljno.

Ne propustiteKošarkaCRVENA ZVEZDA - DUBAI: Arena zanemela, bitan košarkaš Zvezde se srušio na parket!
ZVEZDA-DUBAI_15.JPG
KošarkaPOZNATI SRPSKI STRUČNAK SUROVO ISKREN: CSKA tri koraka iznad Zvezde!
ZVEZDA-CSKA_125.jpg
KošarkaZENIT U FINALU VTB SUPERKUPA: Zvezda protiv Duabija za treće mesto
ZENIT-DUBAI_405.jpg
KošarkaOGLASILI SE IZ ZVEZDE: Evo zašto Sferopulos nije dao izjavu posle poraza od CSKA
zvezda-asvel-157354.JPG

Izjava trenera KK Crvena Zvezda Ioannis Sfairopoulos Izvor: MONDO