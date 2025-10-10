FENERBAHČE - CRVENA ZVEZDA: Sjajan start crveno-belih u Istanbulu!
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Fenerbahčeu u utakmici 3. kola Evrolige
Meč u Istanbulu počinje u 19.45 časova.
8. minut - 14:23
Fenerbahče uglavnom poentira sa linije penala. Kalinić se sjajno okrenuo i poentirao uz faul. Promašio je dodatno bacanje
7. minut - 12:21
Izundu zakucava uz faul. Boldvin vraća sa distance. Mekintajer pogađa iz naskoka.
6. minut - 8:16
Nvora pogađa prve poene na meču. Zvezda odlična u odbrani, ali ponovo je problem šut za tri. Mekintajer promašuje otvorenu trojku za dvocifreno vođstvo
4. minut - 6:14
Motenujas pogađa nakon ofanzivnog skoka. Nakon dobre odbrane Zvezde Karter u kontri sam na trojci, lopta izlazi iz koša.
3. minut - 4:12
Sjajan start crveno- belih. Mekintajer je odlično uposlio Monekea koji upisuje već šesti poen. Jasikevičijus, traži tajm-aut.
2. minut - 2:8
Parker vezuje četiri poena. Crveno-beli su ušli odlučno i agresivno u meč. Moneke fauliran, pogađa oba penala
1. minut - 2:2
Zvezda je krenula u petorci Mekintajer, Karter, Kalinić, Moneke,Motejunas. Upravo Motejunas na asistenciju Kalinića postiže prve poene na meču. Hol fauliran pri šutu, siguran sa penala.
Tomović uoči Fenerbahčea
"Znamo protiv koga igramo, Fenerbahče je aktuelni šampion, ali očekujem da imamo reakciju i da nastupimo kao tim u petak uveče. Ova utakmica je svakako izazov za sve nas, ali borićemo se i dati sve da odigramo dobru takmičarsku utakmicu".
Očajan start crveno-belih u novoj sezoni
Zvezda je katastrofalno ušla u novu sezonu. Crveno-beli su najpre doživeli dva evroligaška poraza od Armanija na svom terenu i Bajerna u Minhenu. Potpuni šok usledio je u 1. kolu ABA lige kad su crveno- beli na svom terenu neočekivano poraženi od Zadra. Ceh lošim partijama platio je trener crveno-belih Janis Sferopulos. Meč protiv Fenerbahčea vodiće njegov prvi saradnik Tomislav Tomović. a promocija Saše Obradovića očekuje se po povratku ekipe iz Istanbula.