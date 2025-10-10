Svi događaji
20:03

8. minut - 14:23

Fenerbahče uglavnom poentira sa linije penala. Kalinić se sjajno okrenuo i poentirao uz faul. Promašio je dodatno bacanje

20:00

7. minut - 12:21

Izundu zakucava uz faul. Boldvin vraća sa distance. Mekintajer pogađa iz naskoka.

19:58

6. minut - 8:16

Nvora pogađa  prve poene na meču. Zvezda odlična u odbrani, ali ponovo je problem šut za tri. Mekintajer promašuje otvorenu trojku za dvocifreno vođstvo

19:55

4. minut - 6:14

Motenujas pogađa nakon ofanzivnog skoka. Nakon dobre odbrane Zvezde Karter u kontri sam na trojci, lopta izlazi iz koša.

19:51

3. minut - 4:12

Sjajan start crveno- belih. Mekintajer je odlično uposlio Monekea koji upisuje već šesti poen. Jasikevičijus, traži tajm-aut.

19:48

2. minut - 2:8

Parker vezuje četiri poena. Crveno-beli su ušli odlučno i agresivno u meč. Moneke fauliran, pogađa oba penala

19:44

1. minut - 2:2

 Zvezda je krenula u petorci Mekintajer, Karter, Kalinić, Moneke,Motejunas. Upravo Motejunas na asistenciju Kalinića postiže prve poene na meču. Hol fauliran pri šutu, siguran sa penala.

19:42

Tomović o Sferopulosu

Tomislav Tomović

19:10

Tomović uoči Fenerbahčea

"Znamo protiv koga igramo, Fenerbahče je aktuelni šampion, ali očekujem da imamo reakciju i da nastupimo kao tim u petak uveče. Ova utakmica je svakako izazov za sve nas, ali borićemo se i dati sve da odigramo dobru takmičarsku utakmicu".

17:28

Drčelić o smeni Sferopulosa

Sferopulos i Drčelić na utakmici Crvene zvezde

17:28

Zvezda desetkovana i u Istanbulu

KK Crvena zvezda

17:24

Očajan start crveno-belih u novoj sezoni

Zvezda je katastrofalno ušla u novu sezonu. Crveno-beli su najpre doživeli dva evroligaška poraza od Armanija na svom terenu i Bajerna u Minhenu. Potpuni šok usledio je u 1. kolu ABA lige kad su crveno- beli na svom terenu neočekivano poraženi od Zadra. Ceh lošim partijama platio je trener crveno-belih Janis Sferopulos. Meč protiv Fenerbahčea vodiće njegov prvi saradnik Tomislav Tomović. a promocija Saše Obradovića očekuje se po povratku ekipe iz Istanbula.

17:21

Zvezda smenila Sferopulosa, čeka se promocija Obradovića

KK Crvena zvezda