OBRADOVIĆ PREPORODIO ZVEZDU: Crveno-beli bez Nvore pregazili Megu u Pioniru i nastavili pobednički niz
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Megu u utakmici 4. kola ABA lige rezultatom 94:73.
Zvezda je upisala i drugu pobedu u regionalnom takmičenju i sad ima skor 2-1 uz meč manje. Mega je zabeležila i treći poraz i četiri meča.
Crveno-beli su tako napravili najbolju moguću uvertiru pred novo duplo kolo Evrolige. Zvezda najpre u utorak dočekuje Asvel, a potom u četvrtak gostuje Makabiju ponovo u Beogradu.
Pitanje pobednika na ovom meču nije se postavljalo nijednog momenta.
Saša Obradović iskoristio je priliku da raspodeli minutažu i tako sačuva svežinu ekipe u zgusnutom rasporedu.
Crveno-beli su od starta stekli prednost, Mega je držala priključak u prvoj četvrtini koja je završena rezultatom 23:18.
Pitanje pobednika rešeno je do poluvremena, jer je Zvezda stekla nedostižnih +18, 51:33.
U nastavku crveno-beli su rutinski čuvali prednost i sa nekoliko lepih poteza razgalili publiku u Pioniru.
Najefikaniji kod Zvezde bio je Miljenović sa 18, Mekintajer je upisao 11, koliko i Odželej.
Kod Mege bolji od ostalih bili su Radojičić i Vukčević sa po 12, dok je Drezgić dodao 10.
Zvezda je na ovom meču nastupila bez Džordana Nvore, videćemo da li je u pitanju povreda ili nešto drugo.
Treća četvrtina - 77:54
Zvezda čuva ubedljivu prednost i čini se da je ovde pitanje pobednika već rešeno.
Mega je bolje ušla u nastavak meča, smanjila prednost, ali su crveno-beli ponovo dodali gas i brzo se odlepili.
Miljenović sa 17, Mekintajer i Odželej sa po 11 su najefikasniji kod domaćina.
Kod Mege bolji od ostalih Vukčević sa 12 i Dulović 10 sa poena.
Poluvreme - 51:33
Zvezda se razigrala u drugoj deonici i prednost je konstatno rasla. Već u 15. minutu. bilo je +15, 38:23. Razigrali su se Odželej i Dobrić.
Zvezda je odlično raspodelila poene i minutažu u prvom poluvremenu. Svih 11 grača se upisalo u listu strelaca. Izundu je poentirao poslednji iz naskoka na kraju prvog poluvreme
Crveno- beli na odmor odlaze sa ubedljivom prednošću 51:33.
Miljenović je jedini dvocifren sa 10 poena.
Prva četvrtina - 23:18
Zvezda je agresivno ušla u meč i na krilima Mekintajera i Miljenovića stekla početnu prednost. Posle prvih pet minuta bilo je 14:7.
Nakon tajm-auta Mega je serijom 6:0, prišli na samo - 3 16:13.
Zvezda je onda pojačala ritam i održala prednost do kraja prve četvrtine.
Miljenović je u prvoj deonici upisao 8 poena. Kod Mege su se istakli Dulović sa 6 i Drezgić koji je dodao pet poena.
Obradović pred Megu
„Moram na početku da kažem da imam specifičan odnos prema treneru Mege Vuletu Avdaloviću koga prvo volim kao osobu i čoveka, a želim mu i velike domete u karijeri kao trenera. Drago mi je da me poslušao kada sam mu govorio da treba da bude trener. Zna se model igre Mege, agresivno, i mi moramo našim stavom i respektom, bez obzira na mladost i godine koje imaju – da odgovorimo. Važno je da se bavimo nama, raspored je takav kakav je, i u nedostatku mogućnosti da odradimo dobar trening, važno je da kroz razgovor popravimo detalje koji nisu dobri“, rekao je Obradović.