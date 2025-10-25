Svi događaji
Od najnovijeg
21:51

Kraj - 94:73

Laka i ubedljiva pobeda preporođene Crvene zvezde.

21:26

Treća četvrtina - 77:54

Zvezda čuva ubedljivu prednost i čini se da je ovde pitanje pobednika već rešeno.

Mega je bolje ušla u nastavak meča, smanjila prednost, ali su crveno-beli ponovo dodali gas i brzo se odlepili.

Miljenović sa 17, Mekintajer i Odželej sa po 11 su najefikasniji kod domaćina.

Kod Mege bolji od ostalih Vukčević sa 12 i Dulović 10 sa poena.

20:35

Poluvreme - 51:33

Zvezda se razigrala u drugoj deonici i prednost je konstatno rasla. Već u 15. minutu. bilo je +15, 38:23. Razigrali su se Odželej i Dobrić.

Zvezda je odlično raspodelila poene i minutažu u prvom poluvremenu. Svih 11 grača se upisalo u listu strelaca. Izundu je poentirao poslednji iz naskoka na kraju prvog poluvreme

Crveno- beli na odmor odlaze sa ubedljivom prednošću 51:33.

Miljenović je jedini dvocifren sa 10 poena.

20:22

Foto galerija iz Pionira

Foto galerija iz Pionira Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

20:09

Prva četvrtina - 23:18

Zvezda je agresivno ušla u meč i na krilima Mekintajera i Miljenovića stekla početnu prednost. Posle prvih pet minuta bilo je 14:7.

Nakon tajm-auta Mega je serijom 6:0, prišli na samo - 3 16:13.

Zvezda je onda pojačala ritam i održala prednost do kraja prve četvrtine.

Miljenović je u prvoj deonici upisao 8 poena. Kod Mege su se istakli Dulović sa 6 i Drezgić koji je dodao pet poena.

19:39

Zvezda bez Nvore

ZVEZDA-ZALGIRIS_66.JPG

18:33

Obradović pred Megu

Moram na početku da kažem da imam specifičan odnos prema treneru Mege Vuletu Avdaloviću koga prvo volim kao osobu i čoveka, a želim mu i velike domete u karijeri kao trenera. Drago mi je da me poslušao kada sam mu govorio da treba da bude trener. Zna se model igre Mege, agresivno, i mi moramo našim stavom i respektom, bez obzira na mladost i godine koje imaju – da odgovorimo. Važno je da se bavimo nama, raspored je takav kakav je, i u nedostatku mogućnosti da odradimo dobar trening, važno je da kroz razgovor popravimo detalje koji nisu dobri“, rekao je Obradović.

18:32

Avdalović pred Zvezdu

fiba 2.jpg

18:31

Mega srušila CSKA

Mega - Bosna_ 0062.JPG

18:31

Zvezda u seriji

Zvezda je nakon senzaciolnalnog poraza od Zadra u prošlom kolu savladala Iliriju.

Crveno-beli su od dolaska Saše Obradovića ušli u formu i vezali četiri uzastopne pobede u Evroligi.