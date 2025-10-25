Košarkaši Crvene zvezde savladali su Megu u utakmici 4. kola ABA lige rezultatom 94:73.

Zvezda je upisala i drugu pobedu u regionalnom takmičenju i sad ima skor 2-1 uz meč manje. Mega je zabeležila i treći poraz i četiri meča.

Crveno-beli su tako napravili najbolju moguću uvertiru pred novo duplo kolo Evrolige. Zvezda najpre u utorak dočekuje Asvel, a potom u četvrtak gostuje Makabiju ponovo u Beogradu.

Pitanje pobednika na ovom meču nije se postavljalo nijednog momenta.

Saša Obradović iskoristio je priliku da raspodeli minutažu i tako sačuva svežinu ekipe u zgusnutom rasporedu.

Crveno-beli su od starta stekli prednost, Mega je držala priključak u prvoj četvrtini koja je završena rezultatom 23:18.

Pitanje pobednika rešeno je do poluvremena, jer je Zvezda stekla nedostižnih +18, 51:33.

U nastavku crveno-beli su rutinski čuvali prednost i sa nekoliko lepih poteza razgalili publiku u Pioniru.

Najefikaniji kod Zvezde bio je Miljenović sa 18, Mekintajer je upisao 11, koliko i Odželej.

Kod Mege bolji od ostalih bili su Radojičić i Vukčević sa po 12, dok je Drezgić dodao 10.