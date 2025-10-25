Džordan Nvora van tima Crvene zvezde.
SAŠA OBRADOVIĆ PRECRTAO DŽORDANA NVORU: Nove vesti iz Crvene zvezde!
Pojavila se vest da je Džordan Nvora, as Crvene zvezde, povredio ahilovu tetivu, međutim, klub sa Malog Kalemegdana je to brzo demantovao!
Crvena zvezda u subotu od 20.00 dočekuje Megu u meču 4. kola ABA lige.
Nvora se, i pored vesti da nije povređen, nije našao u sastavu za okršaj sa Megom.
