Pojavila se vest da je Džordan Nvora, as Crvene zvezde, povredio ahilovu tetivu, međutim, klub sa Malog Kalemegdana je to brzo demantovao!

Crvena zvezda u subotu od 20.00 dočekuje Megu u meču 4. kola ABA lige.

Džordan Nvora Foto: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia, Stacy Revere / Getty images / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia

Nvora se, i pored vesti da nije povređen, nije našao u sastavu za okršaj sa Megom.

