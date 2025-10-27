Slušaj vest

KK Partizan se oglasio saopštenjem nakon niza dešavanja i povreda koje su poremetile roster crno-belih u novoj sezoni.

Partizan je akcenat stavio i na kompletiranje rostera, tačnije, dolazak igrača u spoljnoj liniji, o čemu je Kurir već pisao.

Saopštenje Partizana prenosimo u celosti:

- Sezonu 2025/26 KK Partizan Mozzart Bet je započeo kao branilac titula prvaka ABA lige i Superlige Srbije. U prvih deset utakmica, crno-beli su zabeležili maksimalne četiri pobede u regionalnom šampionatu, uz tri pobede i tri poraza u prvih šest kola Evrolige.

Ipak, umesto samih utakmica i dešavanja na terenu, najčešće teme koje se nameću u crno-beloj, ali i celukopnoj javnosti, uglavnom se tiču drugih stvari, i to se čini sa ciljano negativnim tonom.

Glasno isticanje kritika uz guranje pod tepih brojnih pozitivnih stvari, postavili su pred KK Partizan izazov u kom se Klub morao okenuti preispitivanju, ali i traženju izvora negativnih talasa.

U moru upitnih namera, Partizanovi navijači, kao izvesno najbolje edukovana košarkaška publika u Evropi su izneli i niz veoma korisnih argumenata koje je Klub ozbiljno shvatio i pristupio otvaranju u smeru otvorenijeg dijaloga iz kojeg se mogu naći veoma kvalitetna rešenja.

Ovim putem, KK Partizan Mozzart Bet želi da istakne kako se posao na kompletiranju rostera uspešno privodi kraju, uprkos izazovima današnjeg tržišta, smanjenog izbora igrača i ogromnog skoka cena. Nakon dolaska centra Bruna Fernanda, sportski sektor je, uz odobrenje finansijske konstrukcije od strane Uprave, veoma blizu zaključivanja posla u dovođenju igrača na spoljnim pozicijama, za čijim se dovođenjem javila potreba nakon povrede Karlika Džounsa.

Uz razumevanje kritika i današnjice u kojoj je način života brz i zahteva instant rešenja, KK Partizan apeluje na svoje navijače da pokažu razumevanje i poverenje u ljude iz čijeg se minulog rada nedvosmisleno zaključuje da umeju da rade svoj posao.

Danas je Partizan klub sa obezbeđenom evroligaškom licencom i konkurentnim budžetom da izdrži iscrpljujuću trku od 38 utakmica do plej-ofa Evrolige.

Danas, Klub je svoju vrednost podigao do nivoa da navijači iz ljubavi, ali i verovanja u uspeh, jesu spremni sa ulože ne mali novac kako bi svoj tim gledali na najvišem nivou. Nalazeći se u raskoraku između romantizovanja sporta i surovosti profesionalizma današnjice, Klub pronalazi načine da stvori neophodan preduslov za neometano funkcionisanje i stvaranje atmosfere iz koje se može doći do željenih rezultata.

Uprkos podmetanju i kruženju nezvaničnih, a lažnih informacija o finansijskim problemima, o neistinama da ima ciljanog kašnjenju uplata i sabotiranja, KK Partizan podvlači da su sve dospele finansijske obaveze iz sezone za nama izmirene, uz isplaćivanje svih dospelih plata i doprinosa u aktuelnoj sezoni.

Uredne finansije proizilaze iz prihoda koji dolaze od navijača, redovne uplate sponzora i Države koja je do današnjeg dana već uplatila dva miliona evra za tekuću sezonu kroz Ministarstvo i Košarkaški savez Srbije, Partizan je spreman za najviše domete.

Na drugoj strani, Klubu preti ozbiljna opasnost od pojave nejedinstva na tribinama i eskalacije sukoba stavova u vezi tema koje nemaju veze sa sportom. U izazovnim vremenima, KK Partizan Mozzart Bet jeste spreman za takmičenje na najvišem nivou, ali mu je preko potrebno jedinstvo na tribinama i demonstracija vernosti klubu i crno-belom timu. Rasprave i skandiranja oko vankošarkaških stvari, poslednji sukobi na Južnoj tribini i sva negativna energija neka ostanu u prošlosti!

Partizan ima sabilnost na terenu, Partizan ima sigurnost kroz obezbeđivanje budžeta za najviše domete. Partizanu je potrebno jedinstvo i apsolutna posvećenost ostvarivanju postavljenih ciljeva.

Ostanimo verni Partizanu, ostanimo verni sloganu da je Partizan iznad svih - poručili su iz Partizana.

