ABA LIGA
CEDEVITA OLIMPIJA - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli na teškom ispitu, utakmica u Ljubljani kasnila
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Cedevita Olimpiji u u utakmici 7. kola ABA lige.
Utakmice se igra u dvorani "Stožice" u Ljubljani sa početkom u 17 časova.
17:19
5. minut - 9:5
Stjuart pogađa za tri poena i + 6 za Cedevita Olimpiju, Miljenović, za sada jedini strelac Zvezde smanjuje sa penala
17:14
3. minut - 4:3
Rešeni su problemi sa zapisničkim stolom i utakmica je konačno počela sa 12 minuta zakašnjenja.
Cedevita Olimpija je bolja ušal u utakmicu. Domaćini su pogocima Kenedija i Blažića stekli početnu prednost. Prve poene za Zvezdu na meču postigao je Miljenović sa linije za tri
17:08
Kasni start meča
Zbog problema sa zapisničkim stolom kasni start utakmice u Ljubljani. Igrači se ponovo zagrevaju.
