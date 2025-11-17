Svi događaji
Od najnovijeg
17:29

8. minut - 18:12

Domaćin je stekao osam poena prednosti, Batler prekida mini seriju Olimpije.

17:21

6. minut - 14:8

Proradio je šut za tri  kod domaćina. Sa druge strane uzvratio je Odželej

17:19

5. minut - 9:5

Stjuart pogađa za tri poena i + 6 za Cedevita Olimpiju, Miljenović, za sada jedini strelac Zvezde smanjuje sa penala

17:14

3. minut - 4:3

Rešeni su problemi sa zapisničkim stolom i utakmica je konačno počela sa 12 minuta zakašnjenja.

Cedevita Olimpija je bolja ušal u utakmicu. Domaćini su pogocima Kenedija i Blažića stekli početnu prednost. Prve poene za Zvezdu na meču postigao je Miljenović sa linije za tri

17:08

Kasni start meča

Zbog problema sa zapisničkim stolom kasni start utakmice u Ljubljani. Igrači se ponovo zagrevaju.

16:09

Mitrović pred Zvezdu

Ne propustiteKošarka"SIGURNO SU JEDNI OD FAVORITA ZA PLASMAN U ZAVRŠNICU EVROLIGE" Trener Cedevite prebacuje pritisak na Zvezdu pred utakmicu!
profimedia-0958429230.jpg

16:09

Šokantne kvote

Ne propustiteKvotaŠTA SE TO DEŠAVA PRED ZVEZDINU UTAKMICU U LJUBLJANI?! Crveno-beli gaze u Evroligi, a sada se dogodio ogroman preokret!
Crvena zvezda Monako Evroliga

16:08

Obradović pred Cedevita Olimpiju

Ne propustiteKošarkaOBRADOVIĆ PRED CEDEVITA OLIMPIJU: Nismo pobeđivali tamo, čak su bili i dominantni...
Saša Obradović

16:01

Tabela grupe B

Screenshot_486.jpg
Tabela grupe B Foto: Printskrin

Obe ekipe odigrale su po pet mečeva do sada. Olimpija ima skor 4-1, a Zvezda 3-2.