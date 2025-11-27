Trofejni trener Željko Obradović posle 18.00 časova sleće u Beograd.
AERODROM KAO ARENA! GROBARI PRAVE LUDNICU: Žoc na letu za Beograd - ni ne sluti šta ga ovde čeka
Veliki broj Grobara na aerodormu "Nikola Tesla" čeka da sleti trener koji je dan ranije dao ostavku na tu funkciju, a koja je danas na Upravnom odboru KK Partizan odbijena!
Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić
17:23
Žoc iznad Bugarske
Avion u kojem se nalazi trener Partizana Željko Obradović napustio je teritoriju Grčke i sada leti iznad Bugarske. Do sletanja aviona ostalo je malo više od pola sata!
17:11
Aerodrom kao Arena
Žoc na letu za Beograd - ni ne sluti šta ga čeka po dolasku u Beograd. Pogledajte šta rade Grobari:
16:56
Deset hiljada ljudi prati let Atina - Beograd
Navijači su odlučili da ga sačekaju na aerodromu "Nikola Tesla", a oni koji to ne mogu da dočekaju preko "Flightradar24" uživo prate let. I to ne bi bilo ništa neobično da to ne prati nekoliko hiljada ljudi. Više o tome pročitajte na OVOM LINKU.
