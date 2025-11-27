Svi događaji
17:23

Žoc iznad Bugarske

Avion u kojem se nalazi trener Partizana Željko Obradović napustio je teritoriju Grčke i sada leti iznad Bugarske. Do sletanja aviona ostalo je malo više od pola sata!

17:22

Trubač "zapalio" atmosferu

Trubač zapalio atsmoferu na Žocovom dočeku Izvor: Kurir

Trubač zapalio atmosferu na dočeku ŽOC-u Izvor: Petar Aleksić

17:11

Aerodrom kao Arena

Žoc na letu za Beograd - ni ne sluti šta ga čeka po dolasku u Beograd. Pogledajte šta rade Grobari:

Aerodrom kao Arena: Žoc na letu za Beograd - ni ne sluti šta ga ovde čeka Izvor: Petar Aleksić

17:04

"Obradović Željko"

Grobari skandiraju svom treneru. Pogledajte:

Grobari dočekuju Željkoa Obradovića na Aerodromu Izvor: Petar Aleksić

16:56

Deset hiljada ljudi prati let Atina - Beograd

Navijači su odlučili da ga sačekaju na aerodromu "Nikola Tesla", a oni koji to ne mogu da dočekaju preko "Flightradar24" uživo prate let. I to ne bi bilo ništa neobično da to ne prati nekoliko hiljada ljudi.