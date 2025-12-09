Pogledajte neke od fotografija Slobodana Bobana Guze Jankovića iz igračke karijere
GALERIJA
Tragična sudbina legende Zvezde: Slobodan Janković je u sekundi sebi uništio život, a ovako je izgledao na terenu (GALERIJA)
Slušaj vest
Slobodan Boban Janković, poznat i po nadimku Guza, iza sebe ima zaista tragičnu životnu priču koju možete pročitati na sledećem linku:
Tokom karijere Janković je nastupao za Crvenu zvezdu, Vojvodinu i Panionios, a bio je i reprezentativac Jugoslavije. Pogledajte neke njegove fotografije iz igračkih dana:
Slobodan Janković Foto: www.kkcrvenazvezda.rs
Vidi galeriju
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši