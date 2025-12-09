Slušaj vest

Slobodan Boban Janković, poznat i po nadimku Guza, iza sebe ima zaista tragičnu životnu priču koju možete pročitati na sledećem linku:

Ne propustiteKošarkaNAJTRAGIČNIJA PRIČA SRPSKE KOŠARKE! Legenda Zvezde koja je u sekundi uništila sebi život! Trenutak nervoze ga ZAVIO U CRNO, zbog jednog udarca ostao INVALID!
Slobodan Janković sa Zoranom Radovićem i Srđanom Dabićem.jpg

Tokom karijere Janković je nastupao za Crvenu zvezdu, Vojvodinu i Panionios, a bio je i reprezentativac Jugoslavije. Pogledajte neke njegove fotografije iz igračkih dana:

Slobodan Janković Foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Ne propustiteKošarkaOVAJ ZVEZDIN KOŠARKAŠ BIO JE AKTER NAJVEĆE TRAGEDIJE: Čuveni Guza bio je mangup velikog srca i uzor klincima, a onda...
Slobodan Janković
Evroliga"KLUBOVI SE MRZE, A NE MOGU JEDNI BEZ DRUGIH" Plejmejker Zvezde večiti derbi uporedio sa Marvelovim filmom: Obuješ patike, uzmeš štit i mač...
Kodi Miler-Mekintajer na utakmici protiv Panatinaikosa
EvroligaDA LI JE OVO NEKO OČEKIVAO?! Isplivao iznenađujući podatak pred evroligaški derbi!
Nikola Kalinić i Vanja Marinković KK Crvena zvezda - KK Partizan
Evroliga"LJUT SAM NA NEDOVIĆA" Bogdanović se oglasio pred okršaj večitih u Evroligi: Moraš da izabereš stranu! Nema pozdrava sa Zvezdom kad dođe nedelja derbija!
Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa
EvroligaUF, OVO BAŠ BOLI PRED DERBI! Ovo ni Hičkok ne bi režirao - ovakvu tragdediju Partizana?
PARTIZAN-BAYERN_109.jpg

 BONUS VIDEO:

Ovacije za Sašu Obradovića u Areni Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić