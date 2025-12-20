DENVER - HJUSTON: Burni protesti zbog Nikole Jokića!
Košarkaši Denver Nagetsa od 23 časa u svojoj "Bol" areni dočekuju Hjuston Roketse.
Biće to treći ovosezonski okršaj ekipa koje pretenduju na sam vrh Zapadne konferencije, samim tim i čitave NBA lige.
I treći okršaj Nikole Jokića protiv Alperena "Bejbi Jokića" Šenguna i Kevina Durenta.
Nagetsi su trenutno drugi na Zapadu sa učinkom 20-6, dok je Hjuston peti sa 16-8.
Denver je prethodne dve utakmice dobio sa po tri razlike, što nagoveštava potencijalno uzbudljiv meč. U novembru je tim Nikole Jokića kao gost slavio sa 112:109.
Jokić je u toj utakmici bio na korak od tripl-dabla. Imao je 34 poena, 10 skokova i 9 asistencija.
Ali mu je to pošlo za rukom pre pet dana, kada je Denver na svom terenu slavio 128:125.
Jokić je postigao 39 poena, uz 15 skokova i 10 asistencija.
18' - Dominacija Durenta
Jokić je presedeo na klupi uvodne minute druge četvrtine, a gosti preko Kevina Durenta, koji ima već 14 poena, prave preokret – 37:42.
12' - Denver dobio prvu četvrtinu
Trojkom Džamala Mareja, Denver je dobio prvu četvrtinu rezultatom 29:26.
Jokić je proveo u igri devet minuta i upisao šest poena, tri skoka i dve asistencije.
10' - Veliki protesti zbog Jokića
Sudije su Nikoli Jokiću dosudile drugu ličnu grešku u napadu.
Usledili su burni protesti domaćina, a trener Adelman je dobio tehničku grešku.
Jokić zbog toga ide na klupu, a Marej i Spenser preuzimaju napad Denvera.
8' - Jokić za prvo vođstvo Denvera
Denver je preokrenuo i poveo 18:17 posle šestog poena Nikole Jokića.
Burni protesti domaćina, Jokiću su sudije dosudile već drugi faul u napadu.
6' Prvi poeni Jokića
Upisao se u strelce Jokić i smanjio na 12:14. Nikola je, pored dva poena, do sada upisao dva skoka i jednu asistenciju.
Posle prvog, odmah i drugi koš za izjednačenje 14:14.
5' - Skok i asistencija Jokića
Nešto sporiji start Denvera, gosti su poveli 4:10.
Jokić je bez poena, ali sa skokom i asistencijom u svojoj rubrici.
1. četvrtina
Džons, Marej, Hardavej, Džonson i Jokić su počeli utakmicu za Denver.
Na drugoj strani, starteri su Smit, Tompson, Okogi, Durent i Šengun.
Tabela
