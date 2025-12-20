Svi događaji
Od najnovijeg
23:44

18' - Dominacija Durenta

Jokić je presedeo na klupi uvodne minute druge četvrtine, a gosti preko Kevina Durenta, koji ima već 14 poena, prave preokret – 37:42.

23:38

2. četvrtina

Denver ulazi sa tri poena prednosti - 29:26

23:37

12' - Denver dobio prvu četvrtinu

Trojkom Džamala Mareja, Denver je dobio prvu četvrtinu rezultatom 29:26.

Jokić je proveo u igri devet minuta i upisao šest poena, tri skoka i dve asistencije.

23:29

10' - Veliki protesti zbog Jokića

Sudije su Nikoli Jokiću dosudile drugu ličnu grešku u napadu.

Usledili su burni protesti domaćina, a trener Adelman je dobio tehničku grešku.

Jokić zbog toga ide na klupu, a Marej i Spenser preuzimaju napad Denvera.

23:24

8' - Jokić za prvo vođstvo Denvera

Denver je preokrenuo i poveo 18:17 posle šestog poena Nikole Jokića.

Burni protesti domaćina, Jokiću su sudije dosudile već drugi faul u napadu. 

23:20

6' Prvi poeni Jokića

Upisao se u strelce Jokić i smanjio na 12:14. Nikola je, pored dva poena, do sada upisao dva skoka i jednu asistenciju.

Posle prvog, odmah i drugi koš za izjednačenje 14:14.

23:17

Inače, Denver je bez trojice bitnih igrača

23:16

5' - Skok i asistencija Jokića

Nešto sporiji start Denvera, gosti su poveli 4:10.

Jokić je bez poena, ali sa skokom i asistencijom u svojoj rubrici. 

23:10

1. četvrtina

Džons, Marej, Hardavej, Džonson i Jokić su počeli utakmicu za Denver. 

Na drugoj strani, starteri su Smit, Tompson, Okogi, Durent i Šengun.

23:07

Jokić dominira stajlingom

22:44

Hit majice za Jokića

22:43

Ko je turski "Bejbi Jokić"?

21:03

20:13

Sastavi

DENVER - HJUSTON

DENVER: Spenser, Pejton, Jokić, Džonson, Mari, Hardavej, Braun, Valančijunas, Nadži, Piket, Stavter, Tajson.

HJUSTON: Durent, Smit, Šengun, Okogi, Tompson, Adams, Šepard, Kapela, Holidej, Dejvison, Grin, Tejt.