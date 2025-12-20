Košarkaši Denver Nagetsa od 23 časa u svojoj "Bol" areni dočekuju Hjuston Roketse.

Biće to treći ovosezonski okršaj ekipa koje pretenduju na sam vrh Zapadne konferencije, samim tim i čitave NBA lige.

I treći okršaj Nikole Jokića protiv Alperena "Bejbi Jokića" Šenguna i Kevina Durenta.

Nagetsi su trenutno drugi na Zapadu sa učinkom 20-6, dok je Hjuston peti sa 16-8.

Denver je prethodne dve utakmice dobio sa po tri razlike, što nagoveštava potencijalno uzbudljiv meč. U novembru je tim Nikole Jokića kao gost slavio sa 112:109.

Jokić je u toj utakmici bio na korak od tripl-dabla. Imao je 34 poena, 10 skokova i 9 asistencija.

Ali mu je to pošlo za rukom pre pet dana, kada je Denver na svom terenu slavio 128:125.