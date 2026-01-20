Slušaj vest

Najvernije pristalice Real Madrida jasno su stavile do znanja da se protive ideji da klub napusti Evroligu kako bi se priključio projektu NBA Evropa.

Podsetimo, pre nekoliko dana španski list "AS" objavio je da je Real blizu odluke da napusti najelitnije evropsko takmičenje i prihvati poziv NBA da uzme učešće u novoj NBA Evropa ligi.

Tim povodom, tri najbrojnije navijačke grupe kraljevskog kluba, "Berserkers", "Los Ojos del Tigre" i "PM La Gran Familia", izdale su zajedničko sapoštenje za javnost.

"Počećemo podatkom da su informacije za javnost oskudne i da klub nije zvanično odredio stav po tom pitanju. Privrženi smo evropskoj košarci u kojoj se takmičimo protiv klubova sa istorijom i bogatom košarkaškom tradicijom. Zasad to nije ono što nudi NBA Evropa, a tu bi samo Real Madrid ostao od timova Evrolige. Biti jedini tim u novom takmičenju, po našem skromnom mišljenju, bila bi greška", navodi se u saopštenju.

Nisu zadovoljni navijači ni trenutnim stanjem u Evroligi.

"Istina je da postoje aspekti Evrolige s kojima nismo saglasni, poput održavanja Fajnal fora u Abu Dabiju po paprenim cenama ulaznica, što je tipično za sve završne turnire. Protivimo se i učešću novoosnovanog tima Dubaija koji je tu iz čisto finansijskih razloga, između ostalog".

Ipak, smatraju da je Evroliga trenutno bolje rešenje od NBA Evrope.

"Real Madrid mora da se takmiči na najvišem kontinentalnom nivou, a zasad to NBA Evropa ne može da ponudi".

Usledila je i jasna poruka za kraj:

"Uvek ćemo da podržimo košarkaški stil u kojoj je strast navijača osnovni stub takmičenja i u kojoj su cene ulaznica i sezonskih karata razumne, a ne luksuz. Šta god da bude, ostaćemo uz voljeni klub – u dobrim i lošim vremenima".