Bivši srpski košarkaš Darko Miličić ponovo se osvrnuo na rad Željka Obradovića, doskorašnjeg trenera Partizana.

Miličić se prisetio perioda kada je sa samo 19 godina sarađivao sa Obradovićem i tom prilikom izneo zanimljivo viđenje razlike između slavnog trenera i nekih drugih velikih imena domaće košarke.

Prema njegovim rečima, Obradović je trener koji pre svega postiže vrhunske rezultate sa već formiranim igračima, što, kako ističe, nimalo ne umanjuje njegovu veličinu:

- On funkcioniše tako što dobija gotov proizvod. Kvalitetan i dobro plaćen proizvod koji je njemu doneo, Bogu hvala, dobre rezultate. On sigurno to zasužuje, ne bi bio tu da ne zaslužuje.

- Dule Vujošević, možeš da ga voliš ili ne ali to je čovek koji je proizvodio igrače. On se bavio 24 sata igračima. Od knjiga, pa do sega. On je pravio igrače - rekao je Miličić.

Posebno je zanimljiv bio deo razgovora u kojem se dotakao ideje da Partizan u jednom trenutku ima čak 12 domaćih igrača u timu, što je Obradović ranije pominjao kao želju.

- Nasmejao sam se kada sam čuo ideju njegovog dolaska, kakvi mladi igrači, kakvi srpski igrači, teško. On je došao i povukao za sobom sponzore i svašta nešto. Nije došao da se bori za opstanak, već da nešto napravi. Došao je tako kako je došao. Dovodio je ono što je moglo kvalitetom da parira ozbiljnim klubovima u Evroligi. Tako da, kada sam čuo da su došli Mitar Bošnjaković i Aleksej Pokuševki.. pa kuda ćete, kuda ćete tamo? Nema tamo za vas ništa - zaključio je Miličić u "podkastu sa Lukom i Kuzmom".

