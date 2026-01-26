Slušaj vest

Posle utakmice u Pioniru javnosti se na redovnoj konferencijui za štampu obratio trener Zvezde Saša Obradović.

Prethodno, portparol kluba sa Malog Kalemegdana odgovorio je na pitanje vezano za eventualni odlazak Devonte Grejema iz Zvezde:

- Nema šta da demantujemo, nema šta da potvrđujemo, kada bude konkretno oglasićemo se saopštenjem ili bilo čim. Za sada nema ništa konkretno. Nije tajanstveno, ovo je trenerova odluka, da ne bude u 12 - rekao je Igor Vujičin.

Zatim je usledila analiza Saše Obradovića:

- Pa dobro, ovo je bilo sigurno, visokog rizika, posle ovog emotivnog i fizičkog pražnjenja i putovanja, nije lako igrati ovako. Igrali smo dovoljno da pobedimo, na granici povreda, svaki kontakt je bio... Dobro je da se sve završilo okej. Zadovoljan sam pobedom i idemo dalje.

Zatim se Saša Obradović zapalio na pitanje o tome kako je podigao tim u poslednjih nekoliko mečeva, iako su mnogi okrenuli leđa timu.

- Ne može u kratkim crtama, to je velika istorija svega, kada bih počeo o povređenima, uigravanju, pozicijama i davanju uloga, to je veliki proces. Ljudi, bre, ja ne razumem uopšte da ljudi ne razumeju da za sve postoji određeni kontinuitet i proces. Gore, dole Evroliga je najbolje i najjače takmičenje, daje ti i kroz druge protivnike... Šta pričati kada je Hapoel izgubio od Partizana, ili ne znam ni ja, koliko utakmica je bilo iznenađenja.

- Postoji i ono što sam govorio, prolazak kroz ovaj period, imali smo sve vreme od mog dolaska, ne pričam pre toga, koliko je bilo povređenih, odlazaka i dolazaka. To treba neko da uklopi, ko šta i kako radi. Pričao sam sa razumevanjem neke stvari koje se uče, faulovi neki... To su sve stvari koje se vremenom dobro savladaju. Ja sam siguran, ne može niko i ništa da me poremeti, to što ljudi pričaju, mene ne dotiče.

Zatim je pomenuo i da ne gleda društvene mreže.

- Ne gledam socijalne mreže, ne gledam... Još su mi u familiji rekli, bolje ne gledaj. Sada je drugačija priča odjednom, ne ulazim u to, i sada me ne zanima. Sada je dobro, bilo je odlično, bilo ovako... Kada bih se ja time bavio, izgubio bih fokus o igri i ekipi. Bitno je da u teškim i dobrim situacijama ja nisam izgubio kontakt sa igračima, da je uvek povezanost postojala čak i u teškim momentima.

Na kraju je poentirao.

- Ja mogu da dam bilo kom jutjuberu, trebalo bi mi tri minuta da napravim od čoveka lakrdiju, tri minuta da neko priča sa mnom. S kim bih ja trebalo da pričam, mi nismo nivo da možemo da pričamo o bilo čemu. Samo me utakmica i igrači zanimaju, rekao sam da je bio veliki rizik danas, neki igrači su morali da dobiju odmor, neki su morali da igraju da nađu ritam. Vodim računa o ekipi da ih poštedim teških utakmica, da održimo kontinuitet. Imamo veliki broj, sada ide Kup, sve to treba da ispratimo i zadržimo dobru atmosferu.

Ulazak Bolomboja u tim je proces.

- Ma bre, sve je teško, nebitno što Džoel zna sistem, treba na nove saigrače da se privikne, treba da uđu u formu. I to je proces, to su mikrotraume na hemiju, svaki put kada neko uđe u rotaciju poremeti deo igre. Evroliga jedan loš period može da odredi rezultat na kraju. Sad imamo konkretne stvari da uhvatimo, bilo je turbulentno od stabilne do toga da počneš da sumnjaš šta je dobro za ekipu. To je dobrim delom zbog treninga koji nemaš, dobra priča nije dovoljna. Prema tome, ulazak Džoela u ovu situaciju zahteva strpljenje. Očigledno je da može da nam pomogne, biće vremenom sve bolji i bolji.

Stanje Rivera i Kartera...

- Ne mogu, to nije realno da se odgovori. Pratimo situaciju, sigurno neće vrlo brzo da budu tu. Postoji i drugo pitanje i ko će da bude, o tome treba da razmišljamo, osim Evrolige moramo da razmišljamo kako trening da im obezbedimo. Radošić nije trenirao, Plavšić je tek krenuo da radi, neko o tome treba da razmisli. Svi imamo očekivanja čak i u Kupu, to su zahtevne i kompleksne stvari.

O izlasku Kalinića tokom meča.

- Kalinić ništa strašno, sve okej, normalno hoda.

Upitan je da li je promenjen timski identitet jer ekipa sada prima više poena.

- Važno je da pobediš. Možemo da pričamo o detaljima, kao što i analiziramo svaku utakmicu, da si stvarno igrao možda sa najboljima, imao skauting najbolji da u jednom danu se potpuno pripremiš. Onda imaš i ovo danas, da ti ekipa šutne 50 odsto za tri, pa čak i polušuteri, da ne pričam sada o onima koji su dali, nego i oni koji to ne rade. Hanter kada pogledamo procente, to je i Zvezda, velika motivacija, možda i nama nešto manja. Igrači koji nisu igrali, pa imaju problema sa ritmom, kada bi to sve bilo ful sa pripremom, verovatno bi bilo manje, ali važno je da imamo raspoloženje - rekao je Saša Obradović.

