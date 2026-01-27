Slušaj vest

Košarkaši Hjustona su na svom terenu pobedili Memfis 108:99, a do pobede su ih predvodili Alperen Šengun i Kevin Durent sa po 33 poena.

Hjuston je uoči poslednje četvrtine gubio poen razlike, ali je serijom 21:9 u prvih sedam minuta završnog perioda prelomio meč i upisao petu pobedu u poslednjih šest utakmica.

Šengun je odigrao izuzetno efikasno, pogodivši svih sedam šuteva iz igre u prvom poluvremenu, dok je meč završio sa učinkom 15/17 iz igre, uz devet skokova i šest asistencija.

Kod Memfisa su najefikasniji bili Džeren Džekson Džunior i Santi Aldama sa po 17 poena. Dži-Dži Džekson dodao je 14, Džejlen Vels 12, a Kentavijus Koldvel-Poup 11 poena.

Obe ekipe su imale problema sa šutem u prvom poluvremenu. Memfis je imao 37 odsto šut iz igre (21/57), uz 21 odsto za tri poena (4/19), ali su na poluvremenu vodili 54:51. Hjuston je bio tek nešto precizniji sa 39 odsto iz igre (20/51) i 20 odsto za tri poena (5/20).

Pri rezultatu 77:76 za Memfis na početku poslednje četvrtine, Hjuston je napravio seriju 12:2 i preuzeo kontrolu nad utakmicom. Memfis je u završnici uspeo da smanje zaostatak, ali nije uspeo da ugrozi pobedu domaćih.

Memfis je igrao bez Dža Moranta, dvostrukog Ol-stara, koji će pauzirati najmanje tri nedelje zbog istegnuća ligamenta levog lakta. Morant se povredio u sredu tokom poraza od Atlante.

Hjustona je četvrti u Zapadnoj konferenciji sa skorom 28/16, a Memfis je na 12. mestu u istoj konferenciji sa 18/26.

