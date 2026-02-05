KK PARTIZAN - PANATINAIKOS: Au, šta se ovo dešava u Areni? Partizan razbija Grke!
Košarkaše Partizana večeras od 20.30 očekuje drugi meč duplog kola protiv Panatinaikosa, a utakmica se igra u Beogradskoj areni.
Podsetimo, crno-beli su u utorak doživeli nesrećan poraz na gostivanju Makabiju. U utakmici 26. kola Evrolige Izraelci su slavili rezultatom 95:93 (27:22, 21:28, 24:27, 23:16), a koš odluke postigao je Klark uz zvuk sirene.
Partizan je ostao na osam pobeda, a doživeo 18. poraz, a priliku da dođe do devetog trijumfa u elitnom takmičenju ima već večeras.
26. minut - Blistaju crno-beli...
Potpuna dominacija domaćeg tima koji trenutno vodi rezultatom 59:40
25. minut - Ataman reaguje tajm-autom!
Ponovo Osetkovski krade loptu protivniku, a Braun na drugoj strani terena bez poteškoća poentira za +17
24. minut - Raste prednost Partizana
Pejn se sjajno snašao i pogodio za +15
22. minut - Bongaaa!
Stigli su košarkaši Partizana do lopte, a Bonga je u kontri pogodio za 49:45
20. minut - Trojkaaaa!
Dilan Osetkovski pogađa trojku za prvu dvocifrenu prednost na meču 43:33
18. minut - Partizan ima +6
Sjajni minuti za crno-bele, nove poene postigao je Isak Bonga!
17. minut - Erupcija u Areni!
Pejn je pogodio trojku pod faulom, što je izazvalo erupciju oduševljenja u Areni! Košarkaš Partizana je potom pogodio dodatno slobodno bacanje za 32:30
14. minut - Grci ponovo vode!
Mitoglu je pogodio iz teške pozicije za 26:27
12. minut - Kalates ponovo poentira...
Četiri poena za prekaljenog plejmejkera 26:23
11. minut - Džekiri pogađa!
Sjajno se snašao centar Partizana u protivničkom reketu i pogodio za +3 poena prednosti
10. minut - Crno-beli ponovo vode
Osetkovski poentira u kontri za novo vođstvo Parnog valjka 20:19
9. minut - Holms pogađa! Tehnička za Penjaroju!
Panatinaikos ponovo vodi rezultatom 18:16! Sudije su posle toga svirale Đoanu Penjaroji tehničku zbog prigovora
6. minut - Zakucavanje!
Sjajna akcija Partizana, lopta je došla do Džekirija koji je zakucao za 12:9
5. minut - Mali broj poena...
Posle dužeg vremena poentirao je Osman na jednoj, pa Braun na drugoj strani parketa
3. minut - Trojka!
Seriju grčkog tima prekida Sterling Braun prvom trojkom na meču 3:5
2. minut - Grci prave seriju 5-0
Izgubili su loptu košarkaši Partizana, da bi Grent u kontri položio loptu za 5:0
1. minut - Prilika za 2+1
Šorts je poentirao pod faulom, a onda pogodio dodatno slobodno bacanje!