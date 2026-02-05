Svi događaji
21:43

26. minut - Blistaju crno-beli...

Potpuna dominacija domaćeg tima koji trenutno vodi rezultatom 59:40

21:41

25. minut - Ataman reaguje tajm-autom!

Ponovo Osetkovski krade loptu protivniku, a Braun na drugoj strani terena bez poteškoća poentira za +17

21:39

24. minut - Raste prednost Partizana

Pejn se sjajno snašao i pogodio za +15

Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

21:39

22. minut - Bongaaa!

Stigli su košarkaši Partizana do lopte, a Bonga je u kontri pogodio za 49:45

21:38

21. minut - Šorts pogađa!

Prvi poeni za košarkaša Panatinaikosa u trećoj četvrtini!

21:17

Završeno je prvo poluvreme!

KK Partizan - Panatinaikos: 45:33

21:14

20. minut - Trojkaaaa!

Dilan Osetkovski pogađa trojku za prvu dvocifrenu prednost na meču 43:33

21:10

19. minut - Grigonis prekida seriju Partizana

Pogodio je trojku čim je ušao u igru 38:33

21:07

18. minut - Partizan ima +6

Sjajni minuti za crno-bele, nove poene postigao je Isak Bonga!

partizan-panathinaikos-611292.JPG
Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

21:05

17. minut - Erupcija u Areni!

Pejn je pogodio trojku pod faulom, što je izazvalo erupciju oduševljenja u Areni! Košarkaš Partizana je potom pogodio dodatno slobodno bacanje za 32:30

21:00

16. minut - Bonga precizan sa penala!

Isak Bonga je pogodio oba slobodna bacanja 28:29

20:55

14. minut - Grci ponovo vode!

Mitoglu je pogodio iz teške pozicije za 26:27

PARTIZAN-PAO_11.JPG
Foto: Marko Đoković/Starsport

20:54

13. minut - Farid pod faulom...

Potom je promašio dodatno slobodno bacanje 26:25

20:52

12. minut - Kalates ponovo poentira...

Četiri poena za prekaljenog plejmejkera 26:23

PARTIZAN-PAO_13.JPG
Foto: Marko Đoković/Starsport

20:50

11. minut - Džekiri pogađa!

Sjajno se snašao centar Partizana u protivničkom reketu i pogodio za +3 poena prednosti

20:49

Završena je prva četvrtina!

KK Partizan - Panatinaikos: 20:19

20:46

10. minut - Crno-beli ponovo vode

Osetkovski poentira u kontri za novo vođstvo Parnog valjka 20:19

20:44

9. minut - Holms pogađa! Tehnička za Penjaroju!

Panatinaikos ponovo vodi rezultatom 18:16! Sudije su posle toga svirale Đoanu Penjaroji tehničku zbog prigovora

20:42

7. minut - Vodi Partizan!

Pejn je pogodio trojku za vođstvo Partizana 14:12

20:40

6. minut - Zakucavanje!

Sjajna akcija Partizana, lopta je došla do Džekirija koji je zakucao za 12:9

20:37

5. minut - Mali broj poena...

Posle dužeg vremena poentirao je Osman na jednoj, pa Braun na drugoj strani parketa

20:33

3. minut - Trojka!

Seriju grčkog tima prekida Sterling Braun prvom trojkom na meču 3:5

partizan-panathinaikos-611293.JPG
Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

20:33

2. minut - Grci prave seriju 5-0

Izgubili su loptu košarkaši Partizana, da bi Grent u kontri položio loptu za 5:0

20:31

1. minut - Prilika za 2+1

Šorts je poentirao pod faulom, a onda pogodio dodatno slobodno bacanje!

20:29

Počela je utakmica!

20:27

Pogledajte kako su navijači Partizana dočekali Atamana!

Ergin Ataman

20:18

Košarkaši Partizana izašli na parket:

19:37

Sastavi:

WhatsApp Image 2026-02-05 at 7.53.08 PM.jpeg
Foto: Kurir Sport

18:35

Šta je rekao Ataman?

Ergin Ataman

18:34

Atinjani u problemu!

panathinaikos-crvena zvezda20910.JPG

18:34

Izjava Penjaroje...

Đoan Penjaroja

18:34

Gde gledati utakmicu?

KK Partizan

18:32

Šta kažu kladionice?

Panatinaikos u okršaju sa Partizanom u Atini