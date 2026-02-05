KK Partizan

Košarkaše Partizana večeras od 20.30 očekuje drugi meč duplog kola protiv Panatinaikosa, a utakmica se igra u Beogradskoj areni.

Podsetimo, crno-beli su u utorak doživeli nesrećan poraz na gostivanju Makabiju. U utakmici 26. kola Evrolige Izraelci su slavili rezultatom 95:93 (27:22, 21:28, 24:27, 23:16), a koš odluke postigao je Klark uz zvuk sirene.