Košarka
BUDUĆNOST - CRVENA ZVEZDA: Veliki derbi u Podgorici, crveno-beli u paklu Morače!
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Budućnosti u utakmici 18. kola B grupe ABA lige.
Utakmica se igra u Podgorici u hali "Morača" sa početkom u 18 časova.
Ključni događaji
Uživo
Samo ključni događaji
16:11
Пласман обезедио Sofascore
Veliki derbi poslednjeg kola prvog dela ABA lige
Пласман обезедио Sofascore
Budućnost je prva na tabeli sa skorom od 13-2, dok je Zvezda na trećem mestu sa skorom 11-4.
U tzv. Superligi pored ove dve ekipe mesta iz ove grupe obezbedili su Cedevita Olimpija i Bosna.
Iz gupe A u drugu fazu će Dubai, Partizan, Kluž i Igokea.
Reaguj
Komentariši