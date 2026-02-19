KK Partizan - FMP: 20.00
Košarka
KK PARTIZAN - FMP: Ko je poslednji polufinalista Kupa Radivoja Koraća?
Košarkaši Partizana večeras od 20.00 u niškom "Čairu" igraju protiv FMP-a, utakmicu četvrtfinala Kupa Radivoja Koraća.
Crno-beli su do sada 16. puta osvajali trofej u nacionalnom kupu, a poslednji put su ovaj pehar podigli 2020. godine, upravo u Nišu.
Bolji iz ovog susreta će u polufinalu igrati protiv pobednika četvrtfinala u kojem se sastaju Mega i OKK Beograd.
Direktan televizijski susret obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 2, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Uživo
Reaguj
Komentariši