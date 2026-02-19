Svi događaji
Trener Partizana gledao meč Mega - OKK Beograd!

PENJAROЈА UHVAĆEN KAKO SKENIRA NAREDNOG POTENCIJALNOG RIVALA PARTIZANA! Trener crno-belih gledao dominantnu Megu, pogledajte ovaj FOTO-UBOD!
Pročitajte izjvau Penjaroje!

"NA TO MORAMO DA OBRATIMO PAŽNJU" Penjaroja pred Kup jasno poručio: Fokus samo na FMP-u, čeka nas teška utakmica!
Šta je rekao Pokuševski?

POKUŠEVSKI PRED FMP: "Očekujem da se kao tim predstavimo u najboljem mogućem svetlu na Kupu"
Ko prenosi?

PARTIZAN PROTIV FMP-A ZA POLUFINALE KUPA! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
KK Partizan