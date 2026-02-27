Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije porazom od Turske u Beogradu zakomplikovala je sebi put na Svetsko prvenstvo.

Srbija je u utakmici 3. kola grupe C poražena rezultatom 78:82, što je prvi poraz u kvalifikacijama.

Turska sada vodi sa maksimalnih 3-0, Srbija je druga sa 2-1, a po svemu sudeći Bosna i Hercegovina će upisati prvu pobedu, pošto igra na svom terenu protiv Švajcarske.

Srbija za tri dana gostuje Turskoj u Istanbulu, pa će imati priliku da se revanšira i eventualno preuzme prvo mesto.

Mundobasket 2027, Košarkaška reprezentacija Srbije Foto: Printskrin

No, ovaj poraz ne komplikuje toliko situaciju u ovoj grupi, koliko nastavak kvalifikacija. Tri prve ekipe iz grupe C prolaze u narednu fau takmičenja, ali se prenose bodovi. To može biti od velike važnosti pošto se ukrštamo sa grupom gde su košarkaške velesile poput Litvanije i Italije.

