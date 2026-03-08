Slušaj vest

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije održala je večeras otvoreni trening za medije pred sutrašnji put u Novi Sad, gde će u sredu 11. marta od 18.00 sati u maloj dvorani JPSPC Vojvodina odigrati prvi meč drugog prozora FIBA kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. protiv Islanda.

Trening je održan u „Hali sportova Ranko Žeravica“, a prisustvovali su potpredsednica KSS za žensku košarku Ana Joković i potpredsednik KSS za finansije i marketing Filip Sunturlić, koji je posle treninga igračicama i članicama stručnog štaba uručio cveće i prigodne poklone za Dan žena 8. mart, a sve u okviru marta meseca ženske košarke u Srbiji.

1/16 Vidi galeriju Ženska košarkaška reprezentacija Srbije 2026 Foto: KSS

Ulaz na utakmicu protiv Islanda u Novom Sadu biće besplatan, uz ulaznice koje mogu da se preuzmu na biletarnici JPSPC Vojvodina.

Po završetku treninga, predstavnicima medija govorio je selektor Miloš Pavlović.

„Jeste specifična situacija jer smo večeras prvi put imali kompletan tim na treningu, ali kako je nama, tako je i drugima. Mislim da je malo lakše nego pred prvi prozor, jer imamo neke stvari postavljene od prošlog okupljanja, znamo i protivnike, Island nam je bio nepoznanica pred prvu utakmicu… Bavimo se više nama, gledamo da podižemo naš nivo igre i radimo stvari koje moramo da bismo napredovali, trenutno mnogo više nego što razmišljamo o samom protivniku. Iza nas su dve pobede, ali nema opuštanja i razmišljamo samo o još dva trijumfa u ovom prozoru. Naš cilj nije samo prolazak u drugu rundu kvalifikacija, ovo je samo jedan deo, put je više nego dalek i moramo da se fokusiramo na to da rastemo kao ekipa iz dana u dan, a ne da se zadovoljavamo onim što smo uradili. Napravili smo dobru uvertiru, ali ovo je tek početak.“

Kakvu utakmicu selektor očekuje u sredu u Novom Sadu?

„Island je suštinski jedan atipičan košarkaški tim, u smislu da su „ander sajz“, dobro trče, moramo da budemo oprezni i da ih držimo pod kontrolom i iz snažne odbrane tražimo naše prednosti. Sve devojke su se odazvale, sve su zdrave, imamo i podmladak, vidite da je sastav malo promenjen. Vrlo sam zadovoljan kako rade, atmosferom, odnosom prema treningu, saigračima, stafu, grbu koji nose na dresu… To je nešto na čemu oduvek insistiramo.“

Naše košarkašice imaće priliku da se predstave novosadskoj publici.

„Nadam se velikoj podršci navijača u Novom Sadu, mislim da devojke to zaslužuju. Ovo je novi ciklus i nova priča, smatram da to zaslužuje podršku i nadam se da će publika doći u što većem broju da nam pomogne i bude uz nas“ – poručio je selektor Miloš Pavlović.

U drugom meču drugog prozora, Srbija će u subotu 14. marta od 20.00 sati gostovati reprezentaciji Portugalije u gradu Almansil.