Navodna afera, koja trese čitavu javnost, između srpske pevačice Anđele Ignjatović Breskvice i NBA košarkaša Luke Dončića, udarna je tema u svim medijima!

Iako do sada nije bilo zvaničnih izjava glavnih aktera ove priče, zavet ćutanja je prekinula Breskvica!

Gostujući u podkastu "Uskoro otvaranje", Breskvica je upitana za Dončića. Istakla je da je u šoku zbog svega što se dešava:

- Ja sam dežurni krivac za sve što se dešava - rekla je Breskvica.

- Baš sam se šokirala zbog naslova. U redu mi je, ono, lajkovao je par slika pa su ljudi "skočili", to razumem, ali ovo... Šok mi je bio naslov "Breskvica kriva za razvod!". Brate, mislim... - počela je Anđela.

- Povezuju me sa svakim, to je sad valjda in. Meni je ovo drugi košarkaš, prvi je Bogdanović. Pakao! Obožavam što se mi sad ovde sprdamo, ali mislim da 90 posto ljudi posle neće razumeti da se sprdamo. Nadam se da znaju jer je već postalo previše, pošto sam videla koliko ljudi je... To je eksplodiralo za Dončića - istakla je.

Izvučena je i Anđelina izjava iz intervjua za slovenački medij za koji je istakla da mnogo voli Sloveniju i da bi mogla sebe da zamisli da živi tamo.

- Veoma rado dolazim ovde, čak sam više puta razmišljala o tome da živim ovde. To je jedna od informacija koju nikada ranije nisam rekla. Zato o tome vrlo često razmišljam i vrlo je moguće da će se tako nešto u budućnosti i dogoditi - otkrila je ona u februaru za "24ur.com", ističući da su joj se najviše dopali ljudi i priroda, zbog čega veruje da bi se lako prilagodila životu u Sloveniji - rekla je Breskvica.

