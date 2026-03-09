DA NIJE BRESKVICA? Reakcija Luke Dončića kada je pogledao u svoj telefon sve govori! Pogledajte kako se šokirao onim što je ugledao! (VIDEO)
Slovenački košarkaš i NBA superstar Luka Dončić dospeo je u žižu svetske javnosti, ali ovoga puta ne po svojim magičnim potezima na terenu.
Danima unazad traje saga oko navodne afere između Dončića i sprske estradne umetnice Anđele Ignjatović Breskvice.
Breskvica je u javnom obraćanju odbacila sve tračeve, rekavši da je šokirana onim što je čitala o sebi u poslednjih nekoliko dana.
- Baš sam se šokirala zbog naslova. U redu mi je, ono, lajkovao je par slika pa su ljudi "skočili", to razumem, ali ovo... Šok mi je bio naslov "Breskvica kriva za razvod!". Brate, mislim... - rekla je Anđela u podkastu "Uskoro otvaranje".
U međuvremenu pojavio se snimak Dončića sa konferencije za štampu koji je posao viralan, sve zbog reakcije slovenačkog košarkaša kada je uzeo svoj telefon i pogledao u njega.
Da li je pročitao trač o navodnoj vezi sa Breskvicom pa se šokirao, ili razlog potpuno banalan? To sam Luka zna.
Pogledajte u priloženom video snimku kako je Luka reagovao!
BONUS VIDEO: