Slušaj vest

Slovenački košarkaš i NBA superstar Luka Dončić dospeo je u žižu svetske javnosti, ali ovoga puta ne po svojim magičnim potezima na terenu.

Danima unazad traje saga oko navodne afere između Dončića i sprske estradne umetnice Anđele Ignjatović Breskvice.

Breskvica Foto: Privatna Arhiva

Breskvica je u javnom obraćanju odbacila sve tračeve, rekavši da je šokirana onim što je čitala o sebi u poslednjih nekoliko dana.

-  Baš sam se šokirala zbog naslova. U redu mi je, ono, lajkovao je par slika pa su ljudi "skočili", to razumem, ali ovo... Šok mi je bio naslov "Breskvica kriva za razvod!". Brate, mislim... - rekla je Anđela u podkastu "Uskoro otvaranje".

breskvica_04062025_0008.JPG

 U međuvremenu pojavio se snimak Dončića sa konferencije za štampu koji je posao viralan, sve zbog reakcije slovenačkog košarkaša kada je uzeo svoj telefon i pogledao u njega.

Da li je pročitao trač o navodnoj vezi sa Breskvicom pa se šokirao, ili razlog potpuno banalan? To sam Luka zna.

Pogledajte u priloženom video snimku kako je Luka reagovao!

breskvica_04062025_0008.JPG
Luka Dončić
doncic.jpg
Luka Dončić

BONUS VIDEO:

Izjava Luke Dončića posle poraza od Nemačke Izvor: Kurir