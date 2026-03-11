Slušaj vest

Selektor ženske košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Pavlović odredio je 12 igračica za utakmicu sa selekcijom Islanda, u okviru drugog FIBA kvalifikacionog prozora za Evropsko prvenstvo 2027, preneo je danas Košarkaški savez Srbije.

Meč je na programu u sredu, 11. marta od 18.00 u maloj dvorani SPC Vojvodina u Novom Sadu.

Na spisku su: Jovana Nogić, Aleksandra Stanaćev, Dragana Stanković, Maša Janković, Ivana Raca, Nadja Smailbegović, Nevena Rosić, Jovana Boričić, Teodora Turudić, Jovana Popović, Ivana Katanić i Marta Jovanović.

Ulаz na utakmicu je besplatan, uz karte koje se mogu preuzeti na blagajni SPC Vojvodina, u okviru obeležavanja meseca ženske košarke u Srbiji.

Srbija je u novembarskom prozoru pobedila Island u gostima i Portugal u Beogradu, i trenutno je prva na tabeli kvalifikacione G grupe. U drugom meču drugog prozora, Srbija će u subotu, 14. marta od 20.00, gostovati reprezentaciji Portugala u Almancilu.

