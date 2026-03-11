Slušaj vest

"Moramo da budemo zadovoljni pobedom, dva boda su dva boda, ali opet se pokazalo koliko nas posla čeka i koliko ćemo morati da radimo. Da ih ne branim stalno, sve one dolaze u dva dana, sa raznim navikama, teško je da se prebacite u glavi i da poštujete sve. Moraćemo ozbiljno da porazgovaramo. Mislim da su ušle potcenjivački u meč", rekao je Pavlović, prenosi Košarkaški savez Srbije.

Košarkašice Srbije pobedile su u Novom Sadu selekciju Islanda sa 92:66 i tako upisale i treću pobedu u Grupi G kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine i overile plasman u drugi krug kvalifikacija.

"Sve ono što smo radili u psihološkoj pripremi nije uspelo, jer smo znali da je ekipa Islanda, uz dužno poštovanje, manje kvalitetna od nas. I sve ono čega smo se pribojavali i spremali - to se i dogodilo. Apsolutno nema opravdanja za performans u prvom delu", rekao je Pavlović.

On je istakao da je Srbija imala sreće što su devojke na vreme shvatile "da je vrag odneo šalu" i što su u drugom poluvremenu brzo došle do svoje prepoznatljive igre.

"Ne možemo kasno da se palimo i ovo može da nas košta skupo već u narednoj utakmici, ako ovako uđemo u meč. Nema prostora za slavlje, sutra već krećemo, čeka nas dug let. Porazgovaraćemo o svemu, pre svega o psihološkoj pripremi. Preuzeću odgovornost i zaštitiću ih... Portugal je znatno ozbiljniji protivnik, zato i pristup mora da bude ozbiljniji", rekao je selektor Srbije.

Košarkašice Srbije naredni meč u kvalifikacijama igraju u subotu, 14. marta kada će gostovati Portugalu.

(Beta)