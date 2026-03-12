Slušaj vest

Košarkaši Hjustona doživeli su najubedljiviji poraz u sezoni, pošto su u Bol Areni izgubili od Denvera rezultatom 129:93.

Blistali su Nikola Jokić i Džamal Marej, dok su najbolji igrači Roketsa, Kevin Durent i Alperen Šengun, potpuno podbacili.

1/5 Vidi galeriju Denver - Hjuston, Nikola Jokić Foto: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia

Marej je bio najefikasniji akter meča sa 30 poena, Nikola Jokić zabeležio je tripl-dabl (16 poena, 12 skokova, 13 asistencija). S druge strane, Kevin Durent meč je završio sa skromnih 11 poena, uz četiri skoka i pet asistencija, dok je Šengun upisao 10 poena.

O uzrocima ubedljivog poraza govorio je Kevin Durent nakon meča:

"Pogodili su šuteve, mi nismo, dali su pet trojki, mi nismo dali nijedno slobodno bacanje u jednoj deonici, a oni su 13", kaže Amerikanac i dodaje:

"Promašili smo naše šuteve, puno promašaja može da dovede do toga, a onda nisu poštovali naš šut i napali nas u reketu. Pogađali su i poštovanje za to, ali smo imali dobre izglede i mi".

Na pitanje da li je uzrok velikog pada u drugom poluvremenu to što su igrali dan za danom, Durent je odmahnuo glavom:

"Ovo je naš posao, plaćeni smo da radimo to, nije bitno da li se igra utakmica za utakmicom", poručio je Amrikanac.

O sjajnoj odbrani, koju su Nagetsi odigrali nad Kevinom Durentom, govorio je nakon meča i Nikola Jokić.

"Više igrača smo stavljali na njega, naterali ga da brzo odlučuje. Ovo je deo godine kada moraš da misliš o međusobnim duelima i definitivno će nam pomoći", rekao je najbolji igrač Nagetsa.