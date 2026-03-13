Slušaj vest

Za ljude koji tamo žive i rade, to više nije samo vest na ekranima, već realnost koju prate iz minuta u minut.

Posebno je zanimljivo kada se u takvoj situaciji nađe profesionalni sportista, čiji je svakodnevni život obično ispunjen treninzima, utakmicama i strogom rutinom, bez mnogo prostora za razmišljanje o geopolitičkim krizama. Kada se ta dva sveta sudare, postavlja se pitanje kako ostati smiren i racionalan dok istovremeno stižu poruke zabrinutih prijatelja i članova porodice.

O tome kako izgleda život u takvim okolnostima, za "Redakciju", govorio je Đorđe Gagić - srpski košarkaš i bivši as Partizana.

- Naravno da znamo šta se dešava i čujemo sve vesti, ali ljudi iz kluba zaista vode računa o nama, pa nekako ni ne osetimo toliko taj deo sa raketnim napadima. Nije prijatno, naravno, ali ovde ljudi ne paniče i, bez obzira na situaciju, imam utisak da je mnogo bezbednije nego što se to predstavlja u medijima - rekao je Gagić.

Đorđe Gagić, srpski košarkaš i bivši as Partizana Foto: Kurir Televizija

"Sportisti i lokalni radnici drugačije doživljavaju situaciju"

On dodaje da su turisti bili mnogo uznemireniji od ljudi koji tamo žive i rade.

- Mi sportisti i ljudi koji ovde radimo na to gledamo malo drugačije. Turisti su, razumljivo, bili u većoj panici jer treba da se vrate svojim obavezama, pa su zbog cele situacije bili pomalo zaglavljeni. Ovde se, ipak, uglavnom preduzimaju mere predostrožnosti - oglašavaju se alarmi, stižu upozorenja - ali ja lično nisam imao osećaj neke velike panike - objasnio je.

"Dronovi padaju, ali život u Dubaiju teče normalno"

Kako kaže, incidenti se dešavaju, ali većina pretnji bude presretnuta pre nego što napravi štetu.

Foto: Kurir Televizija

- Dešava se da obore dron, pa on padne, ali nije bilo da je neka raketa direktno pal i napravila veliku štetu. Ljudi koji to prate iz medija možda imaju drugačiju sliku, ali ovde svakodnevni život ipak funkcioniše. Stižu nam poruke upozorenja kada postoji mogućnost napada ili kada prođe dron. Koliko mi kao laici možemo da vidimo... većinu tih stvari presretnu i reše. Ja pričam za Dubai - vidim da se u regionu dešavaju ozbiljne stvari i to jeste jezivo, ali ovde život funkcioniše normalno - nastavio je Gagić.

On navodi i da se situacija razlikuje od zemlje do zemlje.

- Čuo sam se sa bivšim saigračem koji je bio u Kuvajtu i tamo je liga zaustavljena, pa se vratio u Francusku. Ovde, međutim, sve funkcioniše - igra se liga, lete komercijalni letovi. Iskreno, osećam se bezbedno, ali svakako nije prijatno kada znate da se takve stvari dešavaju - kaže Gagić.

