Partizan je vezao četiri pobede u Evroligi, a zabeležio je čak šest pobeda u poslednjih sedam mečeva u svim takmičenjima.

Trener Partizana - Đoan Penjaroja

Crno-beli su jedini poraz zabeležili na nedavnom "večitom derbiju" na gostovanju protiv Crvene zvezde.

Đoan Penjaroja je odradio veliki posao za relativno kratko vreme.

Tekst "Asa" prenosimo u celosti:

"Protiv svih prognoza i uz apsolutno neverovatan učinak, Partizan je nanizao šest pobeda u poslednjih sedam mečeva, uključujući seriju od pet uzastopnih trijumfa. Od tesnog poraza od Fenerbahčea u Evroligi 25. februara (81:78), savladali su Bosnu u gostima (56:96), pobedili Virtus na strani u elitnom evropskom takmičenju (82:88), zatim kod kuće Cedevita Olimpiju u ABA ligi (86:70), pa ponovo u Evroligi – prvo u Beogradu protiv Dubaija (88:74), a potom i u Parizu protiv istoimenog rivala (81:90).

To je najbolja serija u sezoni koja, iako ne popravlja značajno šanse za plasman u Evroligi (skor je bio veoma loš – trenutno su 16. sa 12-20), ipak omogućava timu da ravnopravno parira Dubaiju u regionalnom takmičenju, gde imaju 15 pobeda u 16 kola. Nakon toga su izgubili od Crvene zvezde u ABA ligi (100:96), uprkos dobroj partiji, da bi se potom vratili pobedama, u Beogradu protiv Asvela (79:78) u Evroligi.

Glavni tvorac preporoda je Đoan Penjaroja. Trener je bio žrtveno jagnje loših rezultata Barselone i u novembru je smenjen kako bi mesto ustupio Ćaviju Paskvalu, koji se vratio u klub i samo delimično popravio situaciju. Finansijska situacija kluba je loša, a roster ograničen. U međuvremenu, Penjaaroja je nepravedno sklonjen, iako nije bio rešenje, ali svakako ni glavni problem Barselone.

Put ga je odveo u Beograd, gde je legendarni Željko Obradović iznenada podneo ostavku i potom odbio povratak uprkos molbama navijača. Teška situacija za španskog stručnjaka, koji je preuzeo veliki tim u izuzetno nezgodnom trenutku.

Kontekst nije bio naklonjen, a prve nedelje Penjaroje bile su izuzetno teške – čak su i navijači tražili njegovu ostavku posle samo tri nedelje. Trener je to odbio, uz trzavice sa Džabarijem Parkerom (sa kojim je imao probleme još u Barseloni), kao i tihe kritike na račun mladog Mike Murinena.

Ipak, ostao je dosledan svom stilu. Uporan, fokusiran i odlučan da sezona ne propadne i da ne napusti dva kluba u razmaku od nekoliko meseci. Uspeo je da popravi nešto što je delovalo nepopravljivo, što je izuzetno pozitivna vest uprkos tome što sezona još nije završena. Tim funkcioniše, igra dobro i publika se ponovo vratila uz ekipu.

Karlik Džons, jedan od lidera u svlačionici, govorio je o sličnostima i razlikama između Penjaroje i Obradovića, devetostrukog šampiona Evrolige:

„Može se reći da je Đoan manje emotivan od Željka, ali su slični. Lice mu je manje crveno i manje se znoji. Ali pokazuje frustraciju i jasno nam stavlja do znanja kada ne igramo dobro i pravimo greške, kao Obradović,“ rekao je plejmejker.

Gestikulacija i energija su zajedničke osobine obojice trenera, ali ono što nije funkcionisalo sa legendarnim stručnjakom – koji je bio nezadovoljan situacijom u klubu – sada funkcioniše sa Kataloncem. Partizan to oseća: pet uzastopnih pobeda, šest u poslednjih sedam mečeva.

Situacija se promenila – i Đoan Penjaroja ima veliki udeo u tome. Trener je, protiv svih očekivanja, uspeo da popravi haos.", piše u tekstu.