Dok su mesecima kružile različite glasine o privatnom životu Luke Dončića, portal "Velike priče" je u svom osvrtu ukazao na širi problem kako se istina lako izgubi između spekulacija, tabloidnih naslova i medijske tišine.

Kako se navodi u tekstu, u slučaju Dončića, javnost u Sloveniji je mesecima pratila svaku njegovu aktivnost, od dolazaka u Ljubljanu do privatnih susreta, što je dodatno podstaklo interesovanje i širenje različitih priča.

Posebno se ističe da su u jednom trenutku počele da se šire glasine o njegovom navodnom raskidu veridbe, koje su zatim preuzeli i prenosili i regionalni i američki mediji, uglavnom bez novih informacija.

Prema navodima portala "Velike priče", situacija je dodatno zakomplikovana time što su pojedini mediji istovremeno bili svesni određenih činjenica, ali ih nisu objavljivali, što otvara pitanje uređivačkih politika i odnosa sa izvorima.

"I kada je zimus Luka doleteo u Ljubljanu ne bi li prisustvovao rođenju svoje druge ćerke, ubrzo se znalo u kom je lokalu bila i do kada je trajala fešta, te koje je pesme Luki zapevao Saša Matić. Nedugo zatim Ljubljanom su počele kružiti i glasine da je Luka raskinuo veridbu. Krajem januara priče o Lukinim ljubavnim tegobama počele su puniti i američku i regionalnu žutu štampu, a slovenački su ih mediji - od tabloida pa do poprilično ozbiljnog portala naše javne televizije - sledećih mesec i po uglavnom vrlo verno prenosili odnosno prevodili, dok su sami za to vreme uspeli razotkriti tek da je Lukina verenica izbrisala njegove fotografije sa svog Instagrama.

U Sloveniji gde se o Luki do juče sve znalo odjednom se nije znalo ništa. Iz poštovanja Lukine privatnosti, zbog straha da ne ugroze prijateljske odnose sa njim ili nečeg trećeg, slovenački novinari i "novinari" verovatno nisu želeli objaviti ono što su znali, ali ih to nije sprečavalo da objavljuju ono za što su vrlo dobro znali da nije istina", naveo je autor Goran Vojnović, književnik iz Ljubljane.

Preokret u priči dogodio se kada je američki sportski portal "ESPN" objavio konkretnije informacije, pozivajući se na izjave i dostupnu dokumentaciju, čime je deo prethodnih spekulacija dobio kontekst i potvrdu.

Međutim, kako se ističe u analizi, postavlja se pitanje kako je moguće da se u vremenu brzih informacija istina ne pojavi tamo gde je najbliža, već da je u ovom slučaju stigla prvo do američkih medija.

U slučaju Dončića, kako se zaključuje, istina nije nužno izostala, već je bila zatrpana velikom količinom različitih tumačenja, spekulacija i neujednačenih izveštaja.

Kurir sport/Velike priče

