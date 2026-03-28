TROJKA SA DRUGE PLANETE, MAGIČNE ASISTENCIJE, POENI IZ SVIH POZICIJA... Ovako je Nikola Jokić održao ČAS KOŠARKE igračima Jute! (VIDEO)
Nastavio je Nikola Jokić sa MVP partijama.
Srpski as bio je najzaslužniji za pobedu Denver Nagetsa u strašnom i ludom meču protiv Juta Džeza (135:129) pošto je je upisao novi monstruozan tripl-dabl (33 poena, 15 skokova i 12 asistencija).
Radio je Jokić apsolutno sve - pogađao iz svih pozicija, delio magične asistencije, a čak je dao i nestvarnu trojku sa druge planete u finišu treće četvrtine.
Srbin je održao čas košarke Džezerima, a pogledajte i vi kako je sve to izgledalo:
Što se same utakmice tiče, Denver je bolje ušao u meč i već do kraja prve deonice imao je plus 11 (37:26) te je delovalo da će rutinski savladati Džezere.
Ipak, ekipa Jute nije se predavala, te se na drugi odmor otišlo u egalu uz rezultat 62:62.
Treća deonica bila je košmarna za Nagetse - gosti su ušli u seriju, u jednom trenutku imali su i plus 14 (82:96), a na poslednji odmor otišli su sa sedam poena prednosti (98:105). Da prednost ne bude dvocifrena pobrinuo se Nikola Jokić magičnom trojkom sa pola terena u poslednjoj sekundi četvrtine.
Nije ova trojka odmah dala vetar u leđa Nagetsima. Juta je bolje otvorila i četvrtu četvrtinu, imala je i 13 poena prednosti (107:120), ali se Denver u finišu probudio. Pokazali su izabranici Dejvida Adelmana da imaju šampionski DNK, stigli do velikog preokreta u ludoj utakmici i na kraju su ostvarili pobedu rezultatom 135:129.
Maestralni Jokić ovog puta je imao podršku u Džamalu Mareju koji je meč završio sa 31 poenom, 14 asistencija i šest skokova, dok je Hardavej upisao 21 poen.
Sa druge strane, bolji od ostalih u Juti bili su Filipovski sa 25 i Vilijams sa 24 poena.
Denver je trenutno četvrti na Zapadu sa skorom 47-28, dok je Juta 14. u istoj konferenciji uz 21 pobedu i 53 poraza.
