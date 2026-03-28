Slušaj vest

Nastavio je Nikola Jokić sa MVP partijama.

Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Srpski as bio je najzaslužniji za pobedu Denver Nagetsa u strašnom i ludom meču protiv Juta Džeza (135:129) pošto je je upisao novi monstruozan tripl-dabl (33 poena, 15 skokova i 12 asistencija).

Radio je Jokić apsolutno sve - pogađao iz svih pozicija, delio magične asistencije, a čak je dao i nestvarnu trojku sa druge planete u finišu treće četvrtine.

Srbin je održao čas košarke Džezerima, a pogledajte i vi kako je sve to izgledalo:

Što se same utakmice tiče, Denver je bolje ušao u meč i već do kraja prve deonice imao je plus 11 (37:26) te je delovalo da će rutinski savladati Džezere.

Ipak, ekipa Jute nije se predavala, te se na drugi odmor otišlo u egalu uz rezultat 62:62.

Treća deonica bila je košmarna za Nagetse - gosti su ušli u seriju, u jednom trenutku imali su i plus 14 (82:96), a na poslednji odmor otišli su sa sedam poena prednosti (98:105). Da prednost ne bude dvocifrena pobrinuo se Nikola Jokić magičnom trojkom sa pola terena u poslednjoj sekundi četvrtine.

Nije ova trojka odmah dala vetar u leđa Nagetsima. Juta je bolje otvorila i četvrtu četvrtinu, imala je i 13 poena prednosti (107:120), ali se Denver u finišu probudio. Pokazali su izabranici Dejvida Adelmana da imaju šampionski DNK, stigli do velikog preokreta u ludoj utakmici i na kraju su ostvarili pobedu rezultatom 135:129.

Maestralni Jokić ovog puta je imao podršku u Džamalu Mareju koji je meč završio sa 31 poenom, 14 asistencija i šest skokova, dok je Hardavej upisao 21 poen.

Sa druge strane, bolji od ostalih u Juti bili su Filipovski sa 25 i Vilijams sa 24 poena.

Denver je trenutno četvrti na Zapadu sa skorom 47-28, dok je Juta 14. u istoj konferenciji uz 21 pobedu i 53 poraza.

BONUS VIDEO: