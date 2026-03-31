Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće u grupi L sa reprezentacijama Grčke, Slovačke i Holandije u drugoj rundi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine, odlučeno je na žrebu koji je održan u FIBA “Kući košarke” u švajcarskom Mijeu.

Srbija je žrebana iz prvog šešira.

Iz prvog kruga kvalifikacija dalje je prošlo 17 timova, a pridružilo im se sedam timova sa kvalifikacionih turnira za FIBA Svetsko prvenstvo u košarci 2026. godine. Nacionalni timovi su podeljeni u novih šest grupa sa po četiri tima, sa dva “prozora” u novembru 2026. i februaru 2027, u kome će svaka reprezentacija odigrati po tri utakmice.

Plasman na Evropsko prvenstvo 2027. obezbediće po dve prvoplasirane reprezentacije iz svake od šest novoformiranih grupa.

Domaćini FIBA Evropskog prvenstva u košarci za žene 2027. Belgija, Finska, Litvanija i Švedska, nastaviće svoje takmičenje u grupi H paralelno sa ostalim grupama.

I grupa

Turska

Crna Gora

Poljska

Izrael

J grupa

Španija

Češka

Hrvatska

Bugarska

K grupa

Italija

Slovenija

Letonija

Austrija

L grupa

SRBIJA

Grčka

Slovačka

Holandija

M grupa

Francuska

Velika Britanija

Ukrajina

Luksemburg

N grupa

Nemačka

Mađarska

Portugalija