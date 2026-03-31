SRBIJA DOBILA RIVALE U KVALIFIKACIJAMA: Evo protiv koga košarkašice igraju za plasman na Evropsko prvenstvo
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće u grupi L sa reprezentacijama Grčke, Slovačke i Holandije u drugoj rundi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine, odlučeno je na žrebu koji je održan u FIBA “Kući košarke” u švajcarskom Mijeu.
Srbija je žrebana iz prvog šešira.
Iz prvog kruga kvalifikacija dalje je prošlo 17 timova, a pridružilo im se sedam timova sa kvalifikacionih turnira za FIBA Svetsko prvenstvo u košarci 2026. godine. Nacionalni timovi su podeljeni u novih šest grupa sa po četiri tima, sa dva “prozora” u novembru 2026. i februaru 2027, u kome će svaka reprezentacija odigrati po tri utakmice.
Plasman na Evropsko prvenstvo 2027. obezbediće po dve prvoplasirane reprezentacije iz svake od šest novoformiranih grupa.
Domaćini FIBA Evropskog prvenstva u košarci za žene 2027. Belgija, Finska, Litvanija i Švedska, nastaviće svoje takmičenje u grupi H paralelno sa ostalim grupama.
I grupa
Turska
Crna Gora
Poljska
Izrael
J grupa
Španija
Češka
Hrvatska
Bugarska
K grupa
Italija
Slovenija
Letonija
Austrija
L grupa
SRBIJA
Grčka
Slovačka
Holandija
M grupa
Francuska
Velika Britanija
Ukrajina
Luksemburg
N grupa
Nemačka
Mađarska
Portugalija
Danska