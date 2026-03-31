MILOŠ PAVLOVIĆ POSLE ŽREBA ZA KOŠARKAŠICE: Cilj je plasman na EP
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije takmičiće se u nastavku kvalifikacija, odnosno u drugoj rundi, za plasman na Evropsko prvenstvo 2027. godine u grupi L sa reprezentacijama Grčke, Slovačke i Holandije.
Naš nacionalni tim žreban je u FIBA “Kući košarke” u švajcarskom Mijeu iz prvog šešira.
Plasman na Evropsko prvenstvo 2027. obezbediće po dve prvoplasirane ekipe iz svake od šest novoformiranih grupa, preko dva “prozora” u novembru 2026. i februaru 2027, u kome će svaka reprezentacija odigrati po tri utakmice.
Selektor ženske reprezentacije Srbije Miloš Pavlović izneo je svoje utiske o rivalima u grupi.
„Smatram da smo u grupi dobili ekipe sa kojima može da se igra. Ono što je dobro jeste da imamo vremena da se spremimo, sa druge strane i protivnici takođe. Ima puno stvari koje će uticati do novembra i prvih utakmica, forma igrača, ko će moći da se odazove… S obzirom na to da je naš cilj plasman na Evropsko prvenstvo, pristup mora da bude takav da, ko god da nam je protivnik, moramo da uradimo sve da ga pobedimo. Biće teško, ali smo spremni za izazove. Sve u svemu, mislim da je žreb dobar…“