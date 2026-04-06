Košarkaši Hjustona pobedili su u San Francisku tim Golden Stejta rezultatom 117:116. Najefikasniji u ekipi iz Hjustona bio je Kevin Durent sa 31 poenom, Alperen Šengun je dodao 24, a Džabari Smit 23 poena.

U timu iz San Franciska najbolji je bio Stef Kari, koji se vratio na teren posle više od dva meseca pauze. Kari je na duelu sa Hjustonom zabeležio 29 poena, četiri asistencije i dva skoka.

U ostalim utakmicama NBA lige, postignuti su sledeći rezultati

Nju Orleans - Orlando 108:112, Minesota - Šarlot 108:122, Klivlend - Indijana 117:108, Milvoki - Memfis 131:115, Čikago - Finiks 110:120, Bruklin - Vašington 121:115 i Boston - Toronto 115:101.

