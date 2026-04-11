U timu nije bilo ni Nikole Jokića koji se našao na listi povređenih igrača, te su se mnogi navijači Denvera zabrinuli da Srbin neće biti spreman za plej-of okršaje. Da li ima razloga za brigu i šta se krije iza Jokićeve povrede?

Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa

Prava istina je - razloga za brigu nema! Iza svega se krije taktički plan trenera Dejvida Adelmana da odmori Nikolu Jokića i nosioce igre uoči važnih okršaja u plej-ofu. Na listi povređenih uz Džokera je stajala oznaka "Right Wrist Injury Management" što u praksi znači "kontrolisani odmor".

Van tima su ostali i Džamal Marej, Eron Gordon, Kem Džonson, Kristijan Braun, Pejton Votson i Spenser Džons, svi uz slična obrazloženja.

Istom metodom poslužila se i Oklahoma, te smo gledali neobičan meč u Koloradu, a rezervisti Denvera bolje su odradili posao i uspeli su da slave sa 127:107.

