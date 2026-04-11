Ovo je druga sezona zaredom u kojoj ima tripl-dabl u proseku i trebalo bi da se bori za MVP trofej, a da mu mesto u idealnoj petorci lige bude zacementirano. Ipak, problemi sa povredom odvojili su ga sa terena neko vreme ove sezone, a s obzirom na pravilo NBA lige da igrač mora da odigra minimum 65 utakmica kako bi ušao u MVP trku, ali i borbu za individualna priznanja - Srbin ne sme da propusti poslednji duel protiv San Antonio Sparsa! I neće biti dovoljno samo da uđe u igru, već će morati dodatno da se namuči - navedena pravila kažu da igrač može da zabeleži najmanje 20 minuta u 63 utakmice i odigra između 15 i 20 minuta na preostale dve i ostane u konkurenciji za priznanja. Dakle, moraće da igra, što se ne uklapa treneru Dejvidu Adelmanu u plan da ga odmori pred plej-of.