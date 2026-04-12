17:34

16. minut - Treća trojka za crno-bele

Osetkovski pogađa veoma bitnu trojku za svoj tim 31:27

17:30

15. minut - Prilika za 2+1! 

Gibson je poentirao pod faulo, pa pogodio dodatno slobodno bacanje 31:23

17:29

14. minut - Još jedna trojka za goste!

Ovog puta je Arijan Lakić pocepao mrežicu 25:23

17:28

13. minut - Prva trojka za Partizan!

Karlik Džons je pogodio trojku, crno-beli su prišli na -5

17:26

11. minut - Pokuševski na isteku napada...

Sjajno je Braun proigrao Pokuševskog koji je poentirao u poslednjoj sekundi napada

17:22

Završena je prva četvrtina!

Cedevita - Partizan: 19:15

17:21

10. minut - Dva bacanja za Fernanda...

Bruno je pogodio prvo, a promašio drugo bacanje 19:15

17:20

9. minut - Novi poeni za Džekirija...

Ponovo je centar crno-belih bio precizan sa poludistance 17:14

17:15

7. minut - Džekiri precizan sa poludistance!

Sada crno-beli prave seriju 6-0 i prilaze na 13-8

17:10

6. minut - Pljušte trojke!

Ovog puta Gibson pogađa, Cedevita vodi rezultatom 11:2!

Sterling Braun konačno prekida seriju Cedevite 13:4

17:07

5. minut - Još jedna trojka za domaći tim!

Ponovo Radović cepa mrežicu! Cedevita je napravila seriju 8-0 na startu utakmice, Penjaroja je primoran da zatraži tajm-aut!

17:06

4. minut - Blačič siguran sa penala!

Jaka Blažič je stao na liniju za slobodna bacanja i oba puta je bio precizan!

17:05

3. minut - Vodi Cedevita!

Prve poene za Cedevitu postigao je Radović, trojom je doveo svoj tim u vođstvo 3:2

17:03

1. minut - Počela je utakmica!

16:27

Izjava Đoana Penjaroje pred današnju utakmicu!

Đoan Penjaroja

16:26

