Na kraju regularnog dela sezone u NBA ligi Denver Nagetsi savladali su San Antonio Sparse u gostima sa 128:118, a centralna figura ponovo je bio Nikola Jokić. Srbin je na terenu proveo nešto više od 18 minuta, taman toliko koliko mu je trebalo da zvanično ostane u MVP trci i da dobije priliku da osvoji neku od individualnih nagrada.

Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa

Za to vreme na parketu, Nikola Jokić je dominirao i upisao je 23 poena, osam skokova i jednu asistenciju, te je i sezonu završio sa prosečnim tripl-dablom (27.8 poena, 12.9 skokova i 10.9 asistencija) i kao lider šampionata u skokovima i asistencijama.

Sada je jasno da će Nagetsi na startu plej-ofa imati jako težak zadatak i igraće protiv Minesota Timbervulvsa koji su regularni deo sezone završili na šestoj poziciji uz 49 pobeda i 33 poraza.

VELIKO RIVALSTVO

Ova dva tima ulaze u plej-of sa ozbiljnim rivalstvom. Denver je ove sezone bio bolji u međusobnim duelima (3-1), ali prošle godine situacija je bila potpuno drugačija - Timbervulvsi su slavili u sva četiri meča regularnog dela šampionata.

Nikola Jokić na meču Denver - Minesota

U plej-ofu 2024. godine igrali su epsku seriju od sedam utakmica u polufinalu Zapada, gde je Minesota napravila čudo - nadoknadila minus od 20 poena u sedmoj utakmici i prošla dalje, stigavši do finala konferencije prvi put posle dve decenije.

Ipak, podatak koji raduje desio se godinu dana ranije. Te 2023. godine, Nagetsi su izbacili Timbervulvse u prvoj rundi i potom osvojili titulu.

Još jedan istorijski momenat datira iz 2017. godine, kada je Minesota posle 13 godina posta izborila plej-of pobedom nad Denverom 112:106 posle produžetka u plej-in meču.

MINESOTA VIŠE ŽELELA LEJKERSE

Mnogi veruju kako bi Minesota verovatno više volela da igra protiv Lejkersa na startu plej-ofa, pošto Luka Dončić ima problema sa zadnjom ložom, dok i Ostina Rivsa muči povreda trbušnog zida.

Ipak, to se neće desiti i Denver i Minesota će u seriji na četiri dobijena meča odlučiti o putniku u narednu rundu plej-ofa. Prvi meč na programu je u Denveru u noći između petka i subote (01.30).

PAROVI PLEJ-INA I PLEJ-OFA

Evo i svih parova plej-ina i plej-ofa NBA lige.

Zapadna konferencija

PAROVI PLEJ-INA

Četvrtak: Finiks (7) - Portland (8)

Sreda: LA Klipers (9) - Golden Stejt (10)

PAROVI PLEJ-OFA

Oklahoma (1) - pobednik finala plej-ina (8)

San Antonio (2) - pobednik duela Finiks - Portland (7)

Denver (3) - Minesota (6)

LA Lejkers (4) - Hjuston (5)

Istočna konferencija

PAROVI PLEJ-INA

Sreda: Filadelfija (7) - Orlando (8)

Četvrtak: Šarlot (9) - Majami (10)

PAROVI PLEJ-OFA

Detroit (1) - pobednik finala plej-ina

Boston (2) - pobednik duela Filadelfija - Orlando

Njujork (3) - Atlanta (6)

Klivlend (4) - Toronto (5)

