POKLONITE SE NAJVEĆEM - NIKOLA JOKIĆ URADIO NEŠTO ŠTO NISU USPELI NI DŽORDAN, BRAJANT, LEBRON... Srbin se zlatnim slovima upisao u istorijske knjige NBA lige!
Denver Nagetsi regularni deo sezone u NBA ligi završili su pobedom protiv San Antonio Sparsa u gostima (128:118), a Nikola Jokić na terenu je proveo taman toliko koliko je trebalo da ostane u trci za MVP trofej i individualna priznanja.
Jokić je za 18 minuta i 15 sekundi imao učinak od 23 poena, osam skokova i jedne asistencije, te je dokazao da mu je i te kako stalo da planeti dokaže da je najbolji i pokupi sve trofeje koje može.
I pored nestvarne sezone, Nikola Jokić nije prvi favorit za MVP trofej, ispred njega su Šej Gildžes-Aleksander i Viktor Vembanjama, a zbog čega je to neverovatan podatak? Pa, ove sezone Jokić je uradio nešto što nikada pre nikome u NBA ligi nije pošlo za rukom! Ni legendama poput Majkla Džordana, Kobija Brajanta, Lebrona Džejmsa i ostalih...
O čemu se zapravo radi?
Srpski centar je sjajnu sezonu završio sa prosečnim tripl-dablom (27.8 poena, 12.9 skokova i 10.9 asistencija). Na ovaj, brutalan, način Jokić je još jednom ispisao istoriju NBA lige jer je postao prvi igrač koji će predvoditi listu najboljih u dve od tri glavne statističke kategorije na kraju regularnog dela. Srbin je broj jedan u skokovima i asistencijama.
Njegova sezona ulazi u NBA istoriju kao jedna od najdominantnijih ikada viđenih i ne možemo, a da ne zaključimo - dame i gospodo, ovo može samo Nikola Jokić!
