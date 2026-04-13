Slušaj vest

Denver Nagetsi regularni deo sezone u NBA ligi završili su pobedom protiv San Antonio Sparsa u gostima (128:118), a Nikola Jokić na terenu je proveo taman toliko koliko je trebalo da ostane u trci za MVP trofej i individualna priznanja.

Jokić je za 18 minuta i 15 sekundi imao učinak od 23 poena, osam skokova i jedne asistencije, te je dokazao da mu je i te kako stalo da planeti dokaže da je najbolji i pokupi sve trofeje koje može.

Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

I pored nestvarne sezone, Nikola Jokić nije prvi favorit za MVP trofej, ispred njega su Šej Gildžes-Aleksander i Viktor Vembanjama, a zbog čega je to neverovatan podatak? Pa, ove sezone Jokić je uradio nešto što nikada pre nikome u NBA ligi nije pošlo za rukom! Ni legendama poput Majkla Džordana, Kobija Brajanta, Lebrona Džejmsa i ostalih...

O čemu se zapravo radi?

Srpski centar je sjajnu sezonu završio sa prosečnim tripl-dablom (27.8 poena, 12.9 skokova i 10.9 asistencija). Na ovaj, brutalan, način Jokić je još jednom ispisao istoriju NBA lige jer je postao prvi igrač koji će predvoditi listu najboljih u dve od tri glavne statističke kategorije na kraju regularnog dela. Srbin je broj jedan u skokovima i asistencijama.

Njegova sezona ulazi u NBA istoriju kao jedna od najdominantnijih ikada viđenih i ne možemo, a da ne zaključimo - dame i gospodo, ovo može samo Nikola Jokić!

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir