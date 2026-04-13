Pogledajte najbolje poteze Nikole Topića sa meča Oklahome i Finiksa.
IMA OČI I NA LEĐIMA - OVAKO JE TOPIĆ ODUŠEVIO AMERIKANCE! Delio magične asistencije, pogađao odakle je hteo... (VIDEO)
Nikola Topić odigrao je odličan meč za Oklahomu i u porazu od Finiksa na kraju regularnog dela NBA sezone postavio je rekord karijere.
Topić je imao učinak od 18 poena, četiri skoka i čak 14 asistencija, a Amerikance je posebno oduševilo sa kojom lakoćom je razigravao saigrače.
Nikola Topić protiv Finiks Sansa Foto: William Purnell / Getty images / Profimedia
Pokazao je mladi Srbin da ima oči i na leđima, uz to je i poentirao odakle je stigao, te je najavio svetlu budućnost.
Pogledajte nabolje poteze Nikole Topića sa meča Oklahome i Finiksa:
