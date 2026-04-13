Na kraju regularnog dela NBA sezone Bogdan Bogdanović dobio je šansu i odigrao je sjajan meč.

Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa

Los Anđeles Klipersi pobedili su Golden Stejt Voriorse sa 115:110, a Bogdanović je utakmicu završio sa 17 poena i tri skoka i bio je treći najefikasniji igrač svog tima, odmah iza Maturina (20 poena, devet skokova i osam asistencija) i Kolinsa (18 poena i devet skokova).

Amerikanci su ostali u čudu posle jednog specijaliteta iz Bogdanove kuhinje i trojke "sa parkinga" iz teške situacije.

Igrala se četvrta četvrtina, Klipersi su imali plus devet (96:87), ali im je napad isticao i lopta je došla u ruke Bogdanu koji je šutirao sa skoro pola terena. Pogodio je Bogdanović ovu trojku, vratio dvocifrenu prednost Klipersima, a oni su to znali da sačuvaju i stigli su do trijumfa.

Pogledajte ovu spektakularnu trojku Bogdana Bogdanovića sa skoro pola terena:

