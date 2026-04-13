Slušaj vest

Trener Toronta Darko Rajaković izjavio je da su uspesi srpske košarke zaslužni za njegove rezultate u NBA ligi.

Rajaković (47) je postao prvi evropski stručnjak koji je kao glavni trener odveo jedan tim u plej-of NBA lige, to je znao da proslavi, a na konferenciji za medije otvorio je dušu.

Darko Rajaković

- Rođen sam i odrastao sam u Srbiji. Živeo sam tamo 30 godina pre nego što sam se preselio u Španiju. U Srbiji sam počeo da igram, da budem trener i da se zaljubim u igru. Toliko je igrača i trenera sa prostora bivše Jugoslavije, naročito Srbije, učinilo sve ovo mogućim. Bez svih tih individualnih, klupskih i reprezentativnih uspeha nikad ne bih bio u poziciji u kojoj se sada nalazim. Veoma sam zahvalan na prilici da predstavljam svoju zemlju i sunarodnike - rekao je Rajaković, preneo je Basketnjuz.

Darko Rajaković - vrisak u svlačionici posle ulaska Toronta u plej-of Foto: Printscreen / Twitter / Raptors

Košarkaši Toronta će u prvom kolu plej-ofa Istočne konferencije NBA lige igrati protiv Klivlenda.

- Ima još posla pred nama. Imamo mnogo mladih igrača koji mogu da napreduju, ali biće vremena i mesta za razgovor o narednoj sezoni. Mislim da je ovo trenutak da svi uživaju - dodao je Rajaković, koji je trener Toronta od 2023. godine.

Darko Rajaković
Darko Rajaković
Darko Rajaković
Detroit Pistons

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir