Rajaković (47) je postao prvi evropski stručnjak koji je kao glavni trener odveo jedan tim u plej-of NBA lige, to je znao da proslavi , a na konferenciji za medije otvorio je dušu.

- Rođen sam i odrastao sam u Srbiji. Živeo sam tamo 30 godina pre nego što sam se preselio u Španiju. U Srbiji sam počeo da igram, da budem trener i da se zaljubim u igru. Toliko je igrača i trenera sa prostora bivše Jugoslavije, naročito Srbije, učinilo sve ovo mogućim. Bez svih tih individualnih, klupskih i reprezentativnih uspeha nikad ne bih bio u poziciji u kojoj se sada nalazim. Veoma sam zahvalan na prilici da predstavljam svoju zemlju i sunarodnike - rekao je Rajaković, preneo je Basketnjuz.