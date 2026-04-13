VRISAK KOJI ODZVANJA - SRBIN UŠAO U SVLAČIONICU I NAPRAVIO ŠOU! Neviđene scene u NBA ligi: O ovome će se pričati GODINAMA! (VIDEO)
Sjajno veče za Srbe u NBA ligi!
Poslednje kolo regularnog dela NBA šampionata u potpunosti su obeležili Srbi - Nikola Jokić odigrao je odlično u pobedi Denver Nagetsa protiv San Antonio Sparsa i ostao je u trci za MVP trofej i individualne nagrade, Nikola Topić imao je brutalan dabl-dabl o kom se priča, sjajan je bio i Bogdan Bogdanović, a Darko Rajaković nastavio je njihov niz!
Rajaković je predvodio Toronto Reptorse do ubedljive pobede protiv Bruklin Netsa (136:101) i ovim trijumfom njegov tim obezbedio je peto mesto na Istoku, te se plasirao u plej-of.
Ovo je Darko Rajaković definitivno znao da proslavi, te se o scenama iz svlačionice i vrisku srpskog trenera priča širom planete.
Meč protiv Bruklina rešen je već u prvoj fazi, Toronto je rutinski slavio, a istakli su se Skoti Barns (18 poena, 12 skokova i 12 asistencija), Ar Džej Beret (26 poena) i Brendon Ingram (25 poena), dok je u poraženom timu najbolji bio Tajson Etjen sa 20 poena.
Ipak, pravi šou je, kao što smo rekli, nastao posle utakmice, u svlačionici Toronta.
Rajaković je uleteo u svlačionicu, vrisnuo i oduševio sve prisutne, pa održao emotivan govor koji je pokazao koliko mu je stalo što je Toronto u plej-ofu.
Pogledajte kako je sve to izgledalo:
Nema dileme, o ovome će se pričati i u godinama koje dolaze...
BONUS VIDEO: