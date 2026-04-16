BILO JE DRAMATIČNO DO SAMOG KRAJA! Pogledajte kako je Filadelfija slomila Orlando u neizvesnoj završnici!
Košarkaši Filadelfije plasirali su se u plej-of Istočne konferencije Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), pošto su u utakmici plej-ina noćas pobedili Orlando 109:97.
Ekipu je do pobede predvodio Tajris Maksi sa 31 poenom i šest asistencija, Vi Džej Edžkomb postigao je 19 poena uz 11 skokova, a Keli Ubre 11 poena.
Pol Džordž pobedi je doprineo sa 15 poena, pet skokova i pet asistencija, a Andre Dramond sa 14 poena i 10 skokova. U ekipi nije bilo Džoela Embida, koji je prošle sedmice morao na operaciju slepog creva.
U ekipi Orlanda najefikasniji je bio Dezmond Bejn sa 34 poena. Paolo Bankero postigao je 18 poena uz pet skokova i četiri asistencije, Entoni Blek imao je 13 poena i šest skokova, a Franc Vagner 12 poena.
Orlando će za plasman u prvo kolo plej-ofa i mesto osmog nosioca na Istoku igrati protiv Šarlota. Pobednik tog duela igraće protiv prvog nosioca Detroita.