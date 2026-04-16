"NE SVIĐA MI SE OVO" Jokić digao glas pred prvi meč sa Minesotom! Srpski as je vrlo nezadovoljan, otkrio je šta mu je zasmetalo!
Košarkaši Denvera i Minesote sastaju se u prvoj rundi plej-of serije Zapadne konferencije i Nagetsi imaju prednost domaćeg terena.
Srpski as Nikola Jokić nije krio nezadovoljstvo zbog duge pauze pred start plej-ofa NBA lige, naglasivši da šest dana bez takmičarskog ritma može negativno da utiče na njegov tim uoči serije sa Minesotom.
"Da budem iskren, ne sviđa mi se ovo", poručio je košarkaš Denvera novinarima i potom dodao:
"Samo želim da igram. Nikada nismo imali šest dana pauze između sezone i plej-ofa, mislim da nam to neće pomoći".
Ipak, Jokić je ukazao i na moguću dobit iz ovakvog raspleta, istakavši da dodatni dani odmora mogu imati pozitivan uticaj, pre svega kada je u pitanju zdravstveno stanje i oporavak ekipe pred najvažnije mečeve sezone.
"Možda će pomoći momcima koji su povređeni da se vrate i budu zdravi. Ali, ako mene pitate, ja bih igrao odmah", dodao je momak iz Sombora.
Podsetimo, prvi meč između Denvera i Minesote na programu je u subotu od 21.30.