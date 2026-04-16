Košarkaši Denvera i Minesote sastaju se u prvoj rundi plej-of serije Zapadne konferencije i Nagetsi imaju prednost domaćeg terena.

Srpski as Nikola Jokić nije krio nezadovoljstvo zbog duge pauze pred start plej-ofa NBA lige, naglasivši da šest dana bez takmičarskog ritma može negativno da utiče na njegov tim uoči serije sa Minesotom.

"Da budem iskren, ne sviđa mi se ovo", poručio je košarkaš Denvera novinarima i potom dodao:

"Samo želim da igram. Nikada nismo imali šest dana pauze između sezone i plej-ofa, mislim da nam to neće pomoći".

Nikola Jokić oduševio navijače kada je poklonio loptu dečaku Foto: Printscreen / Twitter / NBA

Ipak, Jokić je ukazao i na moguću dobit iz ovakvog raspleta, istakavši da dodatni dani odmora mogu imati pozitivan uticaj, pre svega kada je u pitanju zdravstveno stanje i oporavak ekipe pred najvažnije mečeve sezone.

"Možda će pomoći momcima koji su povređeni da se vrate i budu zdravi. Ali, ako mene pitate, ja bih igrao odmah", dodao je momak iz Sombora.

Podsetimo, prvi meč između Denvera i Minesote na programu je u subotu od 21.30.

Ne propustiteKošarka"VEROVATNO ĆU POZVATI BOGA U POMOĆ" Rendl pred duel sa Jokićem: Biće veoma teško
Nikola Jokić
KošarkaVUKOVI STRAHUJU OD SRBINA: Jokić? To ne možemo da branimo!
Nikola Jokić
KošarkaOVO SU NAJPRODAVANIJI NBA DRESOVI! Dončić u samom vrhu, a Jokić na dnu Top 10 liste! Iznenadićete se kada budete videli ko je sve ispred čudesnog Srbina!
Nikola Jokić
KošarkaISTORIJA NBA: Natali Sago treća žena u istoriji lige koja će suditi u plej-ofu
Natali Sago, Nikola Jokić, NBA

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium