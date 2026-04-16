Nikola Jokić nastavlja da piše istoriju NBA lige.

Srpski košarkaš Nikola Jokić završio je regularni deo sezone kao lider po broju skokova i asistencija.

Igra neverovatnu sezonu - Nikola Jokić

Neviđena sezona

Centar Denver Nagetsa Nikola Jokić zbog ovih distugnuća dobio je i dva posebna priznanja i simboličnu nagradu. Tokom sezone prosečno je beležio 12,9 skokova i 10,7 asistencija po meču, čime je u 79 godina dugoj istoriji NBA lige postao prvi košarkaš sa takvim učinkom na vrhu dve najvažnije statističke kategorije.

Zbog ovog istorijskog podviga, Nikola Jokić dobio je i dve kristalne statue kao priznanje za sezonu kakva do sada nije viđena u NBA.

Poštujte legende

Skroman, umeren i jednostavan Nikola Jokić imao je zanimljivu poruku za čelnike NBA lige. Kazao je Srbin da bi određene legende trebalo dodatno poštovati kroz simboliku u nagradama.

Kao primer je naveo Džona Stoktona kao najboljeg asistenta svih vremena (15.806 asistencija) i Vilta Čemberlejna kao rekordera po broju skokova (23.924), sugerišući da bi njihovi likovi mogli da budu deo priznanja.

Nije kritika, samo savet

Da ga neko ne bi pogrešno razumeo, Nikola Jokić jasno je naglasio da nema nameru da bilo koga kritikuje, već da samo uputi savet za ljude koji vode NBA ligu.

Određeni američki mediji ovaj gest prema Nikoli Jokiću protumačili su kao svojevrsnu utešnu nagradu, jer je jasno da Srbin ove sezone ne može da dođe do četvrtog MVP priznanja, uprkos jednoj od statistički najdominantnijih takmičarskih godina u istoriji lige. I to je još jedna nepravda od strane NBA lige prema Nikoli Jokiću.