Nikola Jokić imao je neverovatnu statistiku tokom regularnog dela NBA sezone, ali mu to neće biti dovoljno da konkuriše za MVP nagradu.

Naime, prema onome što pokazuju ankete američkih novinara, Nikola Jokić je tek treći kandidat za MVP trofej, iza Šeja Gildžesa-Aleksandera iz Oklahome i Viktora Vembenjame iz San Antonija.

Džabe statistika i rezultati - Nikola Jokić

Kontradiktornost

I to prema anketi portala ESPN, koja do sada nije omanula. Prema rezultatima poslednjeg glasanja Šej je ubedljivo odneo pobedu sa čak 958 bodova, dobio je 88 glasova za prvo mesto. Nikola Jokić je tek treći iza Vembanjame, sa 500 bodova, dobio je samo tri glasa za prvo mesto, 20 za drugo, 52 za treće, 23 za četvrto i jedan za peto mesto, što je neverovatno.

I tu dolazimo do velike protivrečnosti i nelogičnosti, kada su u pitanju američki izveštači. Najbolje je videti pisanje portala "SportingNews", tačnije njihovu anketu koju su sproveli među 53 novinara, skauta i insajdera. A, rezultati su neverovatni. I zbunjuju.

Srbin je najbolji, ali...

Naime, na pitanje - ko je najbolji košarkaš u NBA ligi, ubedljivo najviše glasova dobio je Nikola Jokić! I tu onda zdravorazumski svako postavlja pitanje - kako? Kako je Jokić najbolji košarkaš u NBA ligi, a tek treći u izboru za MVP priznanje. Gde je tu logika? Samo da podsetimo, Nikola Jokić je sezonu završio sa 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija u proseku. Prošle sezone je bio na 29,6 poena, 12,7 skokova i 10,2 asistencije.

E, sad, kada se pogledaju brojke, tačnije glasanje pomenuta 53 novinara, dobija se još jasnija slika. Od njih 53, čak 35 je svoj glas dalo Nikoli Jokiću, a to je ogromna većina, matematika je egzaktna nauka i kaže čak 66 odsto. Beku Oklahome Šeju Gildžesu-Aleksanderu koji poslednjih godina ima ozbiljnu logistiku u javnosti, poverenje je dalo svega desetorica izveštača, što je 18,9 procenata. Još manje glasova dobio je Viktor Vembenjama, svega osam, za 15,1 odsto.

Njihovi dueli obeležili sezonu u NBA - Viktor Vembenjama i Nikola Jokić

Glasovi sve govore

Niko od novinara svoje poverenje nije ukazao Luki Dončiću ili Janisu Adetokumbu, odnosno Kavaju Lenardu. A, mnogi od novinara bili su upravo iz Los Anđelesa i Milvokija, gradova iz kojih su klubovi Dončića i Adetokumba.

Dominacija koja nije adekvatno nagrađena - Nikola Jokić

Obrazloženje bez logike

Mnogi Jokićevi glasači su pomenuli da ga ne bi izabrali za svog MVP, ali da je on bio čovek koga bi želeli za plej-of seriju.

- Jokić je verovatno najveći, najkompletniji ofanzivni igrač u istoriji. Kada bi svaki kandidat dobio tim koji mu najbolje odgovara, mislim da bi Jokićeve snage sijale jače od bilo čijih - rekao je Majk Širer iz "Basketball Poetry" i obrazložio:

- Nemam Jokića za MVP-ja ove sezone, jer je bio previše slab u odbrani i pravio je previše ispada za moj ukus. Ali ako govorimo o tome koga biste najviše želeli u sedmoj utakmici finala? Moj odgovor je i dalje Jokić. Bar još mesec ili dva.

Kurir sport/Sportingnews