Košarkaš Šarlota Lamelo Bol kažnjen je novčano sa ukupno 60.000 dolara, objavio je izvršni potpredsednik i šef košarkaških operacija NBA lige Džejms Džons, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Bol je kažnjen sa 35.000 dolara "zbog nepotrebnog i nepromišljenog kontakta" sa igračem Majamija Bemom Adebajom tokom druge četvrtine meča plej-ina, koji je Šarlot posle produžetka dobio sa 127:126. Takođe, dodaje se da je ovaj potez košarkaša Šarlota "stvorio značajan rizik od povrede" za Adebaja.

U saopštenju se navodi da je Bolu naknadno dosuđena i namerna lična greška tipa 2, pošto je NBA liga pregledala snimak incidenta.

Bol je dodatno kažnjen sa 25.000 dolara zbog kako se navodi "upotrebe nepristojnog jezika" tokom TV intervjua posle utakmice sa Majamijem.

Košarkaš Hornetsa imao saobraćajku u Šarlotu. Foto: Screenshot

Ne propustiteFudbalČUVENI KOŠARKAŠ KUPIO DEONICE PSŽ-A! Praviće šampionu Evrope u fudbalu i moćnu košarkašku sekciju
profimedia-0897298944.jpg
FudbalIZBILA OZBILJNA FRKA ZBOG JOKIĆA! Košarkaš Oklahome odgurnuo Nikolu, Vestbruk pobesneo - odmah je skočio u odbranu Srbina! (VIDEO)
Screenshot 2025-05-08 041735.jpg
FudbalVLAHOVIĆ DIGAO TROFEJ, PA POSLAO MOĆNU PORUKU JOKIĆU: "Teško mi je da pričam, emotivan sam... Želeo bih da mu poručim OVO"
profimedia0873350863.jpg
FudbalBALOTELI, BRATE, SRBINE! Čuveni fudbaler iznenada poslao BRUTALNU PORUKU koja će oduševiti celu našu naciju (VIDEO)
mario-baloteli.jpg

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium