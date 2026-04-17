Legendarni brazilski košarkaš Oskar Šmit preminuo je ovog petka u 68. godini, objavili su svi tamošnji mediji. Poznat kao Božja ruka, on je primljen u bolnicu nakon što se nije osećao dobro, a ubrzo je i preminuo.

Oskar Šmit je najveća legenda brazilske košarke, a njegov broj 14 je postao i besmrtan u reprezentaciji Brazila. Kako kaže brazilski CNN, smrt Oskara Šmita je potvrđena od strane njegove porodice. Pozlilo mu je i odvezli su ga u Santa Ana Munisipal bolnicu, ali nije preživeo.

Kako nalažu, Oskaru Šmitu je već neko vreme bilo loše nakon operacije, a ranije tokom aprila je njegov sin Felipe Šmit dobio i mesto u Brazilskom Olimpijskom komitetu.

Inače, Oskar Šmit je legendarni košarkaš Brazila koji je jedva napuštao tamošnje prvenstvo. Igrao je za Palmeiras, Sirio, Amerika do Rio, JuveKazertu, Paviju, Valjadolid, Koritnijans, Bandeirantes i Flamengo.

Tokom karijere je osvojio FIBA Interkontinentalni Kup, bio je i najbolji strelac istog tkamičenja. Njega je FIBA uvrstila u 50 najvećih košarkaša 1991. godine, dok je bio tri puta i na ULEB Ol staru. Bio je najbolji strelac Španije, dok je sedam puta bio i najbolji strelac Italije.

Njegov broj 18 je penzionisan u JuveKazerti, broj 11 je penzionisan u Paviji, dok je broj 14 penzionisan u Flamengu.

Takođe, osvojio je i bronzanu medaju na Svetskom prvenstvu u Manili.

