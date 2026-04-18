Najbolji brazilski košarkaš svih vremena, legendarni Oskar Šmit, preminuo je u petak 17. aprila u 69. godini života.

Jedan od najboljih strelaca u istoriji igre pod obručima, poznat pod nadimkom "Sveta ruka", bio je veliki fan Nikole Jokića i Luke Dončića.

Tvrdio je svojevremeno da su Srbin i Slovenac daleko bolji od Amerikanaca.

Gledam Luku Dončića, gledam Jokića. Gledam sve strane košarkaše više nego Amerikance, jer su bolji od američkih igrača. Oni su mnogo bolji. Ako pogledate Jokića kako igra, momak će treći put osvojiti MVP nagradu", kaže Brazilac i nastavlja da hvali Somborca:

"Ne može da skoči, ali može da šutira, da radi šta god poželi. Neverovatan je! ednog dana sam ga video, pucao je, bum, dodao loptu iza leđa..".

Oskar Šmit bio je najbolji strelac u istoriji košarke, u karijeri koja je trajala 29 godina ubacio je ukupno 49.737 poena. On je i dalje najefikasniji u istoriji Olimpijskih igara sa 1093 poena, a rekorder je i po broju postignutih poena na svetskim prvenstvima (906).

