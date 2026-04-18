Golden Stejt neslavno završio sezonu.
KRAJ ZA KARIJA I DRUŽINU! Stef se propisno ispromašivao, Voriorsi ostali bez plej-ofa! Finiks ide na Oklahomu! (VIDEO)
Voriorsi nisu imali snage za novo čudo - plasman u doigravanje zasluženo su izborili Sansi.
Košarkaši Finiksa rutinski su savladali Golden Stejt Voriorse (111:96) i tako obezbedili plasman u plej-of NBA lige gde ih čeka okršaj sa aktuelnim šampionom i liderom Zapada, ekipom Oklahome.
Plej-in NBA lige, Finiks - Golden Stejt
Od samog starta Sansi su nametnuli svoj ritam, kontrolisali dešavanja na terenu i na kraju bez većih problema stigli do pobede.
Junak meča bio je Džejlen Grin koji je ubacio čak 36 poena (osam trojki).
S druge strane, prvoj zvezdi Voriorsa, iskusnom Stefu Kariju, ništa nije polazilo za rukom na ovom meču. Ubacio je na kraju 17 poena, ali je katastrofalno šutirao iz igre - pogodio je samo četiri šuta iz 16 pokušaja.
