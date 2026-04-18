U noći između petka i subote odigrani su poslednji dueli NBA plej-ina i sada je sve spremno za početak doigravanja.

Poslednje ulaznice za ovogodišnji plej-of zgrabili su Finiks i Orlando.

U borbi za osmo mesto Zapadne konferencije Finiks je rutinski savladao Golden Stejt Voriorse, dok je Orlando izborio mesto u doigravanju pošto je na svom terenu savladao Šarlot Hornetse.

Sada su poznati svi parovi plej-ofa:

Istočna konferencija:

Detroit (1) - Orlando (8)

Boston (2) - Filadelfija (7)

Njujork (3) - Atlanta (6)

Klivlend (4) - Toronto (5)

Zapadna konferencija:

Oklahoma (1) - Finiks (8)

San Antonio (2) - Portland (7)

Denver (3) - Minesota (6)

Lejkersi (4) - Hjuston (5)

Paklen put za Jokića i družinu

Denver Nagetsi imaju najteži put do finala. Prva prepreka biće im neugodni Timbervulvsi, sa kojima igraju prvu utakmicu večeras od 21.30.

Oklahoma - Denver, Nikola Jokić Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Ukoliko eliminišu Minesotu, potencijalni rival u u narednoj rundi biće im San Antonio sa impresivnim Viktorom Vembanjamom, a u eventualnom finalu Zapada očekuje ih najverovatnije okršaj sa aktuelnim šampionom Oklahomom.

