SAD KREĆE ONO PRAVO! Poznati svi parovi NBA plej-ofa! Jokića čeka paklen put do titule!
U noći između petka i subote odigrani su poslednji dueli NBA plej-ina i sada je sve spremno za početak doigravanja.
Poslednje ulaznice za ovogodišnji plej-of zgrabili su Finiks i Orlando.
U borbi za osmo mesto Zapadne konferencije Finiks je rutinski savladao Golden Stejt Voriorse, dok je Orlando izborio mesto u doigravanju pošto je na svom terenu savladao Šarlot Hornetse.
Sada su poznati svi parovi plej-ofa:
Istočna konferencija:
Detroit (1) - Orlando (8)
Boston (2) - Filadelfija (7)
Njujork (3) - Atlanta (6)
Klivlend (4) - Toronto (5)
Zapadna konferencija:
Oklahoma (1) - Finiks (8)
San Antonio (2) - Portland (7)
Denver (3) - Minesota (6)
Lejkersi (4) - Hjuston (5)
Paklen put za Jokića i družinu
Denver Nagetsi imaju najteži put do finala. Prva prepreka biće im neugodni Timbervulvsi, sa kojima igraju prvu utakmicu večeras od 21.30.
Ukoliko eliminišu Minesotu, potencijalni rival u u narednoj rundi biće im San Antonio sa impresivnim Viktorom Vembanjamom, a u eventualnom finalu Zapada očekuje ih najverovatnije okršaj sa aktuelnim šampionom Oklahomom.