SPORTSKI DIREKTOR ZVEZDE PROGOVORIO O UGOVORIMA BATLERA I NVORE: Potpisali su do kraja sledeće sezone, ali to ne znači da neće otići iz kluba!
Sportski direktor Crvene zvezde, Milan Dozet, otkrio je detalje ugovora koje Džered Batler i Džordan Nvora imaju sa crveno-belima.
U razgovoru za "MaxBet Sport" Dozet je rekao da su Batler i Nvora potpisali ugovore do kraja sezone 2026/27 kada su stigli u klub sa Malog Kalemegdana, pa ekipu mogu da napuste samo u slučaju da neki klub plati zadovoljavajuće obeštećenje. Takođe, u ugovorima oba igrača postoje NBA klauzule.
"Kao što sam više puta javno rekao, Nvora i Batler su potpisali ugovore do kraja sledeće sezone. Nema smisla da svakog ponaosob demantujemo ko kaže da odlaze na kraju sezone zbog isteka ugovora. Oni nisu 1+1 (opcioni), a jedina klauzula je NBA klauzula koju imaju", rekao je Dozet.
Ipak, nije nemoguće da na leto napuste Crvenu zvezdu.
"Ovo ne znači da igrači neće otići iz kluba, ali ga neće napustiti bez obeštećenja pre kraja naredne sezone – 2026/27. Takođe, moguće je i potpisivanje novih ugovora, ali ne kako bi ostali u klubu, već radi redukovanja postojećih", poručio je Dozet.