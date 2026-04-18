Sportski direktor Crvene zvezde, Milan Dozet, otkrio je detalje ugovora koje Džered Batler i Džordan Nvora imaju sa crveno-belima.

U razgovoru za "MaxBet Sport" Dozet je rekao da su Batler i Nvora potpisali ugovore do kraja sezone 2026/27 kada su stigli u klub sa Malog Kalemegdana, pa ekipu mogu da napuste samo u slučaju da neki klub plati zadovoljavajuće obeštećenje. Takođe, u ugovorima oba igrača postoje NBA klauzule.

"Kao što sam više puta javno rekao, Nvora i Batler su potpisali ugovore do kraja sledeće sezone. Nema smisla da svakog ponaosob demantujemo ko kaže da odlaze na kraju sezone zbog isteka ugovora. Oni nisu 1+1 (opcioni), a jedina klauzula je NBA klauzula koju imaju", rekao je Dozet.

Džered Batler u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Ipak, nije nemoguće da na leto napuste Crvenu zvezdu.

"Ovo ne znači da igrači neće otići iz kluba, ali ga neće napustiti bez obeštećenja pre kraja naredne sezone – 2026/27. Takođe, moguće je i potpisivanje novih ugovora, ali ne kako bi ostali u klubu, već radi redukovanja postojećih", poručio je Dozet.

Ne propustiteEvroligaEVO ZAŠTO JE BARSELONA NAJTEŽI RIVAL ZA ZVEZDU: Ipak, jedan podatak budi nadu
zvezda-barselona_066.jpg
EvroligaPOZNATO KAD CRVENA ZVEZDA IGRA U BARSELONI: Ovo je tačan termin utakmice plej-ina Evrolige
KK Barselona, KK Crvena zvezda, Evroliga
EvroligaIPAK JE PARTIZAN POKVARIO PLANOVE ZVEZDI! KONAČNA TABELA EVROLIGE! Koliko će skupo crveno-bele koštati poraz u večitom derbiju! Sada je kasno za kajanje!
Džered Batler i Karlik Džouns
EvroligaBARSELONA POSLALA CRVENU ZVEZDU NA DNO PLEJ-INA! Kakav malerozan dan za četu Saše Obradovića!
profimedia-1087283886.jpg
EvroligaLOŠE VESTI ZA ZVEZDU I IZ ATINE! Panatinaikos razneo Efes, gore nije moglo!
Panatinaikos

Zakucavanje Džordana Nvore Izvor: Arena 1 Premium