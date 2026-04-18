Slušaj vest

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da predstojeći derbi protiv Crvene zvezde nosi poseban značaj, uz naglasak da njegov tim ima jasan cilj u završnici regularnog dela sezone.

"Pred nama je derbi, a takve utakmice uvek nose posebnu težinu. Ovo je poslednji meč regularnog dela sezone i želimo da se borimo za prvo mesto. Da bismo do njega došli, moramo da pobedimo. Očekuje nas veoma kvalitetan protivnik", rekao je Penjaroja, a preneo klub.

Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Pred sutrašnji duel svoje viđenje izneo je i zamenik kapitena Aleksej Pokuševski, koji je naglasio važnost meča.

"Očekuje nas važna utakmica, domaćini smo i svaki derbi je bitan. Ovo će nam biti dobar test i priprema za plej-of koji predstoji", rekao je Pokuševski.

U nedelju, 19. aprila, Partizan će od 19:30 dočekati Crvenu zvezdu u meču osmog kola TOP 8 faze regionalne ABA lige.

